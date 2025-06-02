Треть российских компаний сталкиваются с сопротивлением сотрудников при внедрении технологий ИИ

33% российских компаний встречают сопротивление сотрудников при внедрении технологий ИИ («искусственного интеллекта»). При этом, почти 45% жалуются на нехватку квалифицированного персонала для работы с ИИ. Об этом свидетельствуют данные нового исследования «Ассоциации менеджеров» «Влияние искусственного интеллекта на бизнес-процессы: как ИИ меняет подходы к управлению и стратегии компаний». В опросе приняли участие топ-менеджеры из более чем 130 крупных российских предприятий в возрасте от 35 до 65 лет. Об этом CNews сообщили представители «Ассоциации менеджеров».

По мнению управленцев, компаниям при внедрении технологий искусственного интеллекта в свои бизнес-процессы еще предстоит решить ряд вопросов: это трудности в интеграции ИИ-решений с существующими ИТ-системами (57%) и высокие затраты на внедрение новых технологий (12%), вопросы безопасности систем и данных, обрабатываемых ИИ (55%), недостаток квалифицированного персонала для работы с ИИ (45%), сложности с пониманием и использованием технологий среди сотрудников (44%), а также сопротивление персонала при их внедрении (33%). Вопрос предполагал множественный выбор вариантов ответов.

При этом внедрение ИИ уже повлияло на организационную структуру многих российских компаний: 55% респондентов отметили изменение обязанностей действующих сотрудников, 13% управленцев подчеркнули, что внедрение ИИ привело к появлению новых кросс-функциональных команд и проектов в организациях, а 11% отметили, что внедрение ИИ стало стимулом к созданию новых должностей. Параллельно порядка 21% опрошенных признались, что использование ИИ привело к сокращению неактуальных штатных позиций.

По мнению опрошенных Ассоциацией руководителей, ИИ готов заменить человека в таких аспектах бизнеса как: оптимизация процессов (79%), прогнозирование (68%), принятие решений на основе данных (52%), финансовое планирование и анализ (46%), управление рисками (35%), коммуникация с клиентами (37%), управление проектами (12%). Вопрос также предполагал множественный выбор вариантов ответов.

При этом 58% управленцев уверены, что искусственный интеллект никогда не сможет заменить их самих. Еще 19% респондентов считают, что ИИ может заменить руководителей лишь на некоторых позициях, а 23% полагают, что технологиям на основе ИИ в будущем можно будет делегировать часть рутинных обязанностей топ-менеджеров.

Все участники опроса (100%) убеждены, что технологии искусственного интеллекта никогда не смогут заменить руководителя в части принятия моральных и этических решений. Кроме того, управленцы уверены, что ИИ никогда не заменит в управлении человеческие эмоции, эмпатию и мотивацию команды (89%), человеческую интуицию в бизнесе и создание крепких связей с сотрудниками и партнерами (78%), стратегическое мышление (57%) и роль руководителей в разрешении конфликтных ситуаций в коллективах (34%). Вопрос также предполагал множественный выбор вариантов ответов.

Отвечая на вопрос, как в ближайшие 5-10 лет технологии искусственного интеллекта повлияют на роль управленцев, более половины опрошенных дают прогноз, что ИИ освободит время руководителей от рутинных задач – для сосредоточения на стратегических (34%), и это позволит организациям быстрее адаптироваться к изменениям на рынке. Кроме того, 18% респондентов предвосхищают необходимость создания в компаниях подходящей атмосферы для инноваций и экспериментов, а также необходимость привлечения и удержания специалистов с новыми навыками в области ИИ и цифровых технологий (11%). При этом, 24% считают, что в ближайшие годы топ-менеджерам предстоит уделять повышенное внимание этическим вопросам, связанным с использованием технологий искусственного интеллекта.

Исследование также выявило, что уже сегодня 12% организаций используют ИИ в работе постоянно: более того, на технологиях ИИ строится основная часть их деятельности. Порядка 80% российских компаний используют технологичные решения в работе периодически, в качестве помощников в работе сотрудников. И только в 8% российских компаний почти не используют технологии искусственного интеллекта.

Методология исследования

В исследовании приняли участие топ-менеджеры более чем из 130 российских компаний в возрасте от 35 до 65 лет. Опрос проходил посредством электронного анкетирования с 12 по 25 мая 2025 г. Респондентам предлагалось выбрать один или несколько вариантов ответа из предложенного списка.

Сферы деятельности опрашиваемых организаций: ИТ, медиа- и телекоммуникации, промышленность, нефтегазовая отрасль, профессиональные услуги, коммерческие банки, финансовый сектор, инвестиции и страхование, медицина и фармацевтика, строительство и девелопмент, транспорт и логистика, ритейл и потребительские товары (FMCG), торговля и потребительский сервис.