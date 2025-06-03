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«Ред Софт» и HeadHunter договорились о сотрудничестве

Отечественная ИТ-компания «Ред Софт» и платформа интернет-рекрутмента HeadHunter заключили соглашение о намерении участвовать в эксперименте по предоставлению разработчикам программного обеспечения возможности добровольного подтверждения компетенций в качестве работодателя.

«Сегодня мы сделали важный шаг, заключив соглашение с такой крупной платформой подбора персонала как HeadHunter. Это позволит нам популяризировать технологии «Ред Софт», эффективно решать кадровые вопросы и привлекать лучших специалистов на ключевые позиции нашей компании», – сказал заместитель генерального директора «Ред Софт» Рустам Рустамов.

«Мы рады сотрудничеству с такими профессионалами как компания «Ред Софт». Благодаря использованию нашего ресурса компания сможет значительно повысить эффективность процессов найма квалифицированных ИТ-специалистов», – отметил Дмитрий Сергиенков, генеральный директор HeadHunter.

Стороны выразили уверенность, что взаимодействие приведет к положительным результатам и обеспечит дальнейшее развитие рынка труда в области высоких технологий.

Подписанный документ регулирует следующие аспекты: использование услуг и системы оценки ИТ-компетенций ресурса Headhunter для эффективного поиска и привлечения квалифицированного персонала; проведение совместных мероприятий и инициатив, направленных на повышение квалификации работников отрасли; развитие корпоративной культуры внутри компании «Ред Софт» путем внедрения современных кадровых технологий и инструментов.

Сотрудничество «Ред Софт» и HeadHunter направлено на решение одной из ключевых проблем российских компаний — дефицита профессиональных кадров в сфере информационных технологий. Также совместная работа двух компаний будет направлена на поддержку инициативы Минцифры России по проверке уровня владения соискателями компетенциями в сфере информационных технологий при трудоустройстве.

В 2025 г. Минцифры России сообщило о старте эксперимента по внедрению платформы для оценки ИТ-компетенций. Теперь любой желающий сможет бесплатно пройти тест и подтвердить свои навыки в области информационных технологий на национальной платформе. Тестирование охватывает широкий спектр направлений, включая языки программирования (Python, Java, С# и другие) и теоретические ИТ-компетенции (Git, HTML, Linux и другие). После успешной сдачи теста участники получат официальный сертификат Минцифры России, который повысит их конкурентоспособность на рынке труда. Эксперимент стартовал 14 февраля 2025 г.

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