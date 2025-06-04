Группа ДОМ.РФ и VK Tech займутся развитием ИИ-технологий для стройотрасли

Группа ДОМ.РФ и VK Tech подписали меморандум о сотрудничестве на полях конференции «Цифровая индустрия промышленной России» (ЦИПР). Компании займутся развитием отраслевого хранилища данных (ОХД), сервисов на основе искусственного интеллекта (ИИ) и автоматизацией процессов в сфере жилищного строительства.

Совместная работа будет направлена на развитие «полигона данных» для строительства, который уже разрабатывается на базе ИТ-компании «ДОМ.РФ Технологии» (дочерняя компания ДОМ.РФ). Платформа поможет обучать ИИ-модели компаний девелопмента, это ускорит технологическое развитие и повысит эффективность их работы. Партнёры намерены создавать сервисы, повышающие конкурентоспособность отечественных застройщиков в рамках реализации национального проекта «Экономика данных».

Кроме того, компании планируют организовать обмен данными о жилищном строительстве через программный интерфейс наш.дом.рф (API ЕИСЖС). Продукт позволяет получать данные о строящихся домах в машиночитаемом формате и интегрировать их в собственные информационные системы.

«Сегодня большие данные и искусственный интеллект становятся движущей силой прогресса в любой отрасли. Мы как институт развития жилищной сферы объединяем усилия с технологическими лидерами российского рынка, чтобы отрасль строительства выходила на качественно новый уровень работы. VK с прошлого года состоит в отраслевом клубе при Альянсе в сфере ИИ, помогая своей экспертизой в самых разных проектах. Сегодняшнее соглашение – новый этап этого важнейшего для отрасли сотрудничества, которое позволит девелоперам строить быстрее и качественнее за счёт цифровизации», – рассказал управляющий директор по ИТ и цифровой трансформации ДОМ.РФ, заместитель председателя правления Банка ДОМ.РФ Николай Козак.

«Мы уверены, что внедрение наших технологий на основе искусственного интеллекта и создание отраслевого хранилища данных существенно улучшат ключевые показатели эффективности строительных компаний. Это позволит снизить операционные расходы, повысить точность планирования проектов, минимизировать риски ошибок и значительно ускорить темпы строительства объектов жилого фонда», – отметил генеральный директор VK Tech Павел Гонтарев.

Группа ДОМ.РФ и VK Tech уже развивают совместные проекты в области данных. Так, с этого года в Банке ДОМ.РФ используется программное обеспечение Tarantool от VK Tech – это система баз данных, которая позволяет ускоренно обрабатывать и автоматизировать запросы клиентов, поступающих в контакт-центр кредитной организации. Внедрение в процессы клиентского сервиса базы данных на платформе Tarantool позволяет предоставить клиентам ряд автоматизированных онлайн-сервисов без участия оператора, в том числе обеспечит работу текстового чат-бота.