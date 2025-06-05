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«Аквариус», IVA Technologies и «Группа Астра» создадут российский ПАК для цифрового рабочего места

ГК «Аквариус», IVA Technologies и «Группа Астра» подписали соглашение о создании линейки программно-аппаратных комплексов (ПАК) для организации цифрового рабочего места.

Новое решение объединяет серверное и сетевое оборудование «Аквариус», ОС Astra Linux и платформу IVA One, предоставляя предприятиям готовую экосистему для коммуникаций и совместной работы.

Комплексы будут доступны в различных конфигурациях, позволяя заказчикам гибко подбирать решения под свои задачи. В состав платформы войдут инструменты для корпоративных коммуникаций на базе единой платформы IVA One, которая включает в себя корпоративный мессенджер, аудио- и видеосвязь, почту, а также функционал на базе ИИ для оптимизации бизнес-процессов и другие инструменты для совместной работы.

Все компоненты изначально совместимы между собой, что избавляет компании от необходимости дополнительной интеграции. Партнеры также обеспечат единую техническую поддержку для пользователей.

Решение ориентировано на государственный сектор и регулируемые отрасли: ОС Astra Linux обладает всеми необходимыми сертификатами безопасности, IVA One включена в реестр отечественного ПО, а оборудование «Аквариус» состоит в едином реестре радиоэлектронной продукции Минпромторга России. Это обеспечивает готовность ПАКов к внедрению в организациях с повышенными требованиями к информационной безопасности и соблюдению норм локализации.

«Для нас важно не просто реагировать на текущие запросы рынка, а формировать технологическую среду, способствующую стратегическому развитию бизнеса. Новый ПАК от трех ведущих российских вендоров — это шаг в сторону создания независимого цифрового ландшафта, в котором каждый элемент работает на общий результат», — сказал генеральный директор ПАО «ИВА» Станислав Иодковский.

«ИТ — это высокотехнологичная отрасль, где невозможно в одиночку — будь то производитель, разработчик или интегратор — закрыть все потребности заказчиков. Экосистемный подход, основанный на синергии технологий, позволяет быстрее выводить на рынок востребованные решения. Объединив усилия и экспертизу, "Аквариус" как производитель аппаратного обеспечения и разработчики инфраструктурного и прикладного ПО — ГК "Астра" и IVA — создают ПАК: единую доверенную платформу для коммуникаций. Это помогает заказчикам эффективнее использовать ресурсы и быстрее переходить на отечественную ИТ-инфраструктуру», — отметил Владимир Степанов, президент производственной компании «Аквариус» (ГК «Аквариус»).

«Для нас это партнерство — важный шаг в развитии отечественной ИТ-экосистемы. Astra Linux уже давно является стандартом для защищённых решений в государственном и корпоративном секторах. В рамках этого проекта мы не просто предоставляем операционную систему, а создаём полноценную среду для работы, где безопасность, стабильность и удобство использования сочетаются изначально. Интеграция с оборудованием «Аквариус» и платформой IVA One позволяет предложить рынку комплексное решение, которое закрывает все базовые потребности предприятия — от инфраструктурного уровня до прикладных задач», — сказал Илья Сивцев, генеральный директор «Группы Астра».

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