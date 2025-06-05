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«К2Тех» и OpenYard будут совместно развивать ИТ-решения для объектов КИИ

«К2Тех», ИТ-компания с комплексной экспертизой для поддержки цифрового развития отраслевых лидеров, и производитель серверов OpenYard объединили усилия, чтобы совместно развивать импортонезависимые ИТ-решения для объектов критической информационной инфраструктуры (КИИ).

На фоне продолжающегося импортозамещения компании стремятся соблюдать требования законодательства, а производители – усиливают производственные мощности и наращивают объемы выпуска. Одним из ключевых драйверов такого развития стало постановление Правительства РФ, которое предписывает до 1 января 2030 г. субъектам критической информационной инфраструктуры перейти к использованию в работе только доверенных программно-аппаратных комплексов. В их состав входит российское оборудование и программное обеспечение, зарегистрированное в реестрах Минцифры и Минпромторга, с гарантированной совместимостью и сопровождением в режиме «единого окна».

Если раньше локальное производство серверного оборудования развивалось обособленно, то теперь производители все чаще вступают в коллаборации с другими игроками ИТ-рынка, чтобы быстрее адаптироваться к новым требованиям, точнее реагировать на запросы отрасли и повышать конкурентоспособность отечественных ИТ-решений.

«Достижение технологического суверенитета РФ зависит в том числе от готовности крупных игроков рынка включаться в этот процесс. Партнерство «К2Тех» и OpenYard даст возможность более комплексно понимать запросы компаний из ключевых отраслей, развивать российские ИТ-решения с фокусом на реальные потребности бизнеса и законодательные требования, а также наращивать вычислительные мощности. В итоге это поможет формировать зрелый внутренний ИТ-рынок», — отметил заместитель генерального директора «К2Тех» Игорь Зельдец.

«Создание аппаратной инфраструктуры – это комплексный процесс. Импортозамещение в сегменте высокотехнологичного оборудования сопряжено с определенными сложностями, поэтому кооперация и обмен знаниями необходимы для ускорения вывода на рынок новых предложений. Заключая сотрудничество с OpenYard, мы прокладываем технологический мост между отечественным производителем серверного оборудования и бизнесом – наши заказчики получат импортонезависимую ИТ-инфраструктуру, отвечающую высоким стандартам качества и функциональности», — сказал руководитель направления ИТ-инфраструктуры «К2Тех» Алексей Зотов.

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