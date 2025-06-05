CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация Бизнес-приложения Системное ПО
|

«Ред Софт» и CommuniGate Pro объявили о сотрудничестве

CommuniGate Pro, разработчик платформы для безопасных интегрированных коммуникаций, и «Ред Софт», российский разработчик инфраструктурных программных продуктов, официально объявили о начале стратегического сотрудничества.

СБК и «Ред Софт» закрепили свое партнерство подписанием меморандума. Свою подпись в документе поставили Виктор Серебряков, директор по развитию бизнеса CommuniGate Pro, и Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

Компании имеют долгую историю успешного взаимодействия и обеспечения совместимости своих продуктов. Ранее разработчики подтвердили корректную работу коммуникационного сервера CommuniGate Pro в среде операционных систем «Ред ОС» версий 7.3 и 8, а также мобильной платформы «Ред ОС М».

«Соглашение с «Ред Софт» — это не просто формальный шаг, а стратегическое объединение двух сильных игроков отечественного ИТ-рынка. Вместе мы создаём новые возможности для интеграции и развития продуктов, которые отвечают самым высоким требованиям наших заказчиков и способствуют укреплению технологического суверенитета страны», — сказал Виктор Серебряков, директор по развитию бизнеса компании СБК.

«Мы рады сотрудничеству с компанией, выпускающей одну из флагманских платформ для корпоративных коммуникаций, и намерены расширять совместимость своих решений. Сотрудничество российских разработчиков помогает заказчикам удобнее и быстрее переходить на российские продукты, что, в свою очередь, способствует созданию надежных ИТ-инфраструктур», — отметил Рустам Рустамов, заместитель генерального директора «Ред Софт».

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Георгий Тарасов, Curator: Мы ждем пятикратного роста рынка сетей доставки контента к 2030 году

Intel: Мы палец о палец не ударим, если потенциальная маржа продукта меньше 50%

Алексей Парасына, «Норсофт»: Мы не физически измеряем, а вычисляем количество вредных выбросов

«Микран» ликвидирует «дочку», которая должна была выпускать российские гражданские микросхемы

Андрей Нуйкин, «Евраз»: Более 10 лет мы смотрим в первую очередь на отечественных разработчиков

Россиян обяжут покупать ноутбуки с российским Linux. Его будут устанавливать принудительно. Опрос

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

Email-рассылки

Выбор сервиса для почтовых рассылок

От 0.13 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

RPA

Подобрать платформу роботизации RPA

От 200 000 руб./месяц

Техника

Лучшие умные часы для занятий спортом: выбор ZOOM

Обзор кронштейнов DIGMA D-MM101 и DIGMA D-MM202D для мониторов: экономим рабочее пространство

Лучшие приложения для контроля питания и веса: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет

Найден ответ на один из вопросов тысячелетия — откуда взялось самое древнее золото во Вселенной

Выкованные в огне: как гамма-всплески создали самые тяжелые элементы во Вселенной
Показать еще