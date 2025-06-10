«1C» вошла в состав учредителей «Селлематикс» - разработчика платформы для аналитики и управления продажами на маркетплейсах

Компания «1С» закрыла сделку по приобретению 51% компании ООО «Селлематикс» (продукты Sellematics и Sellmonitor). ООО «Селлематикс» собирает и анализирует данные более чем по 20 российским площадкам, разрабатывает и внедряет инструменты, необходимые продавцам и брендам. Они позволяют получить ценные инсайды и управлять продажами в интернете. Об этом CNews сообщили представители «Селлематикс».

Финансовая аналитика, управление рекламой, ценами, поставками, оптимизация карточек товаров, анализ конкурентного окружения – вот неполный перечень инструментов, необходимых продавцу для успешных онлайн продаж. Эти возможности станут доступнее пользователям экосистемы «1С» за счет набора интеграций, которые планируется реализовать до конца 2025 г. Основатель компании Сергей Молчанов остается операционным руководителем ООО «Селлематикс».

«Для 1С стратегически важным направлением является развитие экосистемы для торговли, в том числе для торговли на маркетплейсах. Мы высоко оцениваем синергию и возможности по внедрению в экосистему 1С сервисов ООО «Селлематикс». Сервис Sellmonitor динамично развивается в секторе СМБ, а в корпоративном сегменте лидирует Sellematics», - отметил генеральный директор компании «1С» Борис Нуралиев.

«1С - лучший партнер для нашего бизнеса. Практически каждый российский предприниматель является потребителем продуктов компании «1С». Мы высоко ценим возможность работать внутри семьи 1С и дать доступ к современным Еком инструментам текущим клиентам компании. Нам очень близок старый девиз фирмы: «Доступно и всерьез!». Он задает высокие стандарты и не теряет актуальности как для традиционного офлайна, так и для Еком бизнеса», - сказал основатель компании Sellematics Сергей Молчанов.

Sellmonitor – это платформа для управления продажами на маркетплейсах для малого и среднего бизнеса. Пользователям компании доступны инструменты для работы более чем с 20 площадками, включая Wildberries, Ozon и «Яндекс Маркет». Функционал сервиса позволяет собирать финансовую аналитику по собственным продажам, динамически планировать поставки, управлять ценами и рекламой, создавать и оптимизировать контент для площадок. На момент сделки под управлением платформы находится более 15 млрд. рублей GMV. Компания является официальным партнером и сотрудничает с маркетплейсами Wildberries, Ozon, «Яндекс Маркет» и Uzum.

Sellematics – это аналитическая платформа для получения данных о продажах, ассортименте, ценовой политике, новинках, трендах, репутационном маркетинге для крупных российских и зарубежных компаний. Среди клиентов — рекламные группы («АДВ», OMD OM Group, «Родная Речь»), выставки и медиа («Интершарм», «РБК»), сервисные компании и маркетплейсы (InSales, Uzum), банки (ВТБ), логистические операторы (СДЭК). Также в список входят бренды: «Снежная королева», «Терволина», «Китфорт», LC Waikiki, «Боржоми», Bite, «Белорусская косметика», Naos, «Барьер» и др.