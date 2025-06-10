«812 Капитал» проинвестирует 500 млн рублей в экосистему AX Family

Инвестиционная компания «812 Капитал» вложит до 500 млн руб. в Edtech-стартап AX Family. Полученное финансирование будет направлено на масштабирование проекта, запуск акселератора, развитие собственной инфраструктуры и создание сервисов поддержки для образовательных бизнесов.

«812 Капитал» специализируется на долгосрочных партнерствах и стратегических инвестициях в ИТ, медицину, робототехнику, пищевую промышленность и коммерческую недвижимость. Образование становится новым, но закономерным направлением развития интересов компании — инвесторы делают ставку на его стратегическую ценность и прогнозируют стабильный рост сегмента в долгосрочной перспективе.

AX Family — это экосистема для масштабирования образовательных проектов, предоставляющая комплексную маркетинговую, юридическую и финансовую поддержку. Цель компании — помочь перспективным участникам индустрии знаний вырасти в лидеров рынка.

Привлеченные средства позволят AX Family построить полноценную инфраструктуру для устойчивого роста российского рынка онлайн-образования. В фокусе — запуск акселератора, в рамках которого перспективные проекты получат экспертизу, поддержку и финансирование. Также будут сформированы отдел продаж, собственное агентство по привлечению трафика и финансово-юридический блок, обеспечивающий прозрачность и надежность работы всех резидентов экосистемы.

По оценке инвестора, сделка с AX Family — одна из крупнейших на российском Edtech-рынке и отражает уверенность в том, что именно этот проект способен стать драйвером системных изменений в индустрии знаний.

«Мы видим в образовательной отрасли один из ключевых векторов развития на ближайшие годы. AX Family продемонстрировала не только четкую стратегию продвижения, но и способность задать стандарты для всей индустрии. Для нас это не просто инвестиция в быстрорастущий рынок — это партнерство с командой, которая может изменить правила игры в российском онлайн-образовании, принести на сегментированный рынок структуру и прозрачность, а также помочь развитию института репутации», — сказал Александр Свиридов, младший партнер и генеральный директор инвестиционной компании «812 Капитал».