В Уфе открылся кампус «Школы 21»

В Уфе открылся кампус «Школы 21» — школы цифровых технологий «Сбера». Образовательный проект реализует «Сбер» совместно с правительством Республики Башкортостан. Кампус школы расположен на базе Геномного центра Межвузовского студенческого кампуса Евразийского научно-образовательного центра мирового уровня. В церемонии открытия приняли участие президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и глава Республики Башкортостан Радий Хабиров.

Помимо базовых программ, «Школа 21» совместно с Геномным центром запустит образовательный трек по биоинформатике. Здесь будут готовить специалистов нового поколения, способных интегрировать биологические знания с современными вычислительными методами для решения сложнейших задач в биомедицине и науке. Выпускники смогут уверенно работать с геномными данными, проводить диагностику заболеваний, исследовать эволюционные процессы и создавать инновационные решения в области биоинформатики.

Герман Греф, президент, председатель правления Сбербанка, сказал: «Школа 21» в Уфе — уникальный кампус, такого нет нигде. У проекта потрясающее соседство и партнёрство с Геномным центром, Академией наук, университетом, известными исследователями в области геномики, и это создаст совершенно другой уровень образования. Башкортостан — регион с колоссальным научным и индустриальным потенциалом. Уверен, сюда будут приезжать учиться люди со всей страны. Здесь есть потрясающие ученые в области геномики — это станет базой для развития «Школы 21». Важно охватить все направления биоинженерии, и здесь в Уфе есть все возможности для этого. «Школа 21» будет готовить высококвалифицированных специалистов, инженеров, которые сформируют цифровую экономику региона. Именно они нужны бизнесу. Через несколько лет, уверен, здесь будет еще большая динамика и значительно увеличится количество компаний, которые захотят открыть свои офисы здесь. Запуск такого проекта стал возможным благодаря работе большой команды «Сбера», «Школы 21» и республики. Каждый участник вложил свое сердце в этот кампус, благодаря чему здесь такая потрясающая энергетика».

«Школа 21» открывает возможности для всех, кто хочет войти в сферу цифровых технологий: здесь каждый может бесплатно получить практические навыки программирования, машинного обучения, работы с базами данных и сетями и многое другое. Эти знания помогут начать путь в сфере цифровых технологий, построить карьеру и стать востребованным цифровым инженером.

Возможность развиваться в перспективных ИТ-направлениях появится и у детей –на базе кампуса «Школы 21» будет открыто образовательное направление для детей 12–14 лет. Здесь они изучат программирование, интернет вещей и машинное обучение.

Образовательный процесс в детском направлении будет также построен по методике «равный равному». Участники будут самостоятельно работать над инженерными и ИТ-задачами, вместе со сверстниками разбирать сложные темы и помогать друг другу. Сопровождать обучение, направляя и поддерживая участников, будут наставники — педагоги дополнительного образования, инженеры и эксперты из сферы цифровых технологий. Такой формат обучения поможет лучше усвоить материал, развить критическое мышление и когнитивные навыки, а также умение работать в командах.

Радий Хабиров, глава Республики Башкортостан, отметил: «Сначала мы создали необходимую инфраструктуру — открыли в нашем Межвузовском студенческом кампусе IQ-парк, Геномный центр, центр «Берлога». Мы также погрузили сюда просветительские структуры. И в этой короне не хватало звёздочки и бриллианта — «Школы 21». Это событие очень важно для молодёжи, которой, в конечном итоге, предстоит определять будущее стратегическое развитие экономики. А в нашей республике — самое большое количество молодых людей в Приволжском федеральном округе. Уверен, что здесь они получат знания, которые в современном цифровом мире просто необходимы. Точно знаю, что это место станет площадкой для развития инновационного образования в республике».

«Школа 21» в Уфе расположена по адресу: ул. Заки Валиди, д. 32/2б. Кампус площадью почти 4,8 тыс. кв. м. рассчитан на 408 рабочих станций. В нём оборудованы коворкинг-зоны, игровые пространства, кафе и терраса с живописным видом на реку Белую. Как и все кампусы школы, уфимский работает 24/7.

Среди участников первого «бассейна» 95% составляют жители Республики Башкортостан, также есть представители из Оренбургской, Московской, Челябинской областей и Пермского края. Первый отборочный «бассейн» проходят 369 человек. Средний возраст участников — 29 лет, 34% — девушки, 18% участников ― студенты вузов, 50% никогда не пробовали программировать до поступления в «Школу 21» и пришли из таких сфер, как образование, энергетика, торговля, финансовый сектор и другие. Следующие «бассейны» начнутся 7 июля и 8 сентября 2025 г.