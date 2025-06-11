SkillStaff подписала соглашение о сотрудничестве с платформой РОКИС

Платформа гибкой занятости SkillStaff внедряет сертификацию ИТ-специалистов на базе платформы РОКИС. Компании развернут совместный пилотный проект, в рамках которого ИТ-специалисты, зарегистрированные на платформе SkillStaff, получат возможность подтвердить свои компетенции и соответствие их профессиональных ролей. Об этом CNews сообщили представители SkillStaff.

Система позволяет проводит глубинное исследование компетенций на основе адаптивного тестирования в режиме реального времени. Система реагирует на поведение специалиста во время прохождения и калибрует сложность вопросов в зависимости от ответов кандидата — с учетом скорости, точности и устойчивости решений.

«Каждому специалисту в рамках тестирования предлагается не менее 80 вопросов, набор которых формируется индивидуально в зависимости от скорости и правильности ответов в процессе прохождения. Всего в базе больше 1500 вопросов на каждую специализацию. Такой подход снижает влияние случайности и позволяет достичь высокой точности оценки технических компетенций», – сказал Андрей Ганин, сооснователь и руководитель разработки РОКИС, автор концепции.

По итогам сертификации определяется уровень компетенций специалиста, потенциальные зоны роста и процент соответствия целевым ролям. По оценкам компаний, такая сертификация поможет специалистам лучше определять свой уровень и находить точки для развития, а бизнесу эффективнее подбирать исполнителей на свои проекты. Прохождение тестирования подтверждает соответствующий сертификат.

«Оценка квалификации ИТ-специалистов – сложная задача из-за динамичности отрасли и разнообразности навыков. Например, на рынке существуют языки программирования, которым всего несколько лет, но их уже активно используют в разработке. Каждый проект требует особых навыков, важно сопоставлять реальный уровень компетенций и ожидания заказчиков. Поэтому мы активно следим за новыми решениями на рынке и расширяем возможности платформы», – сказала Полина Беляцкая, исполнительный директор платформы гибкой занятости SkillStaff.

По данным РОКИС стандартизированная система определения уровня специалистов, устраняет разрыв между ожиданиями компаний и реальными техническими навыками кандидатов. Систему можно применять как при подборе, так и при оценке (ассессменте) уже действующих сотрудников, планируя их индивидуальный план развития.