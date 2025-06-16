CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

K2 Cloud примет участие в CNews Forum Кейсы 2025

Облачный провайдер K2 Cloud представит свои решения на стенде №29.

K2 Cloud входит в экосистему брендов ведущего российского системного интегратора К2Тех и является разработчиком облачной платформы К2 Облако, развернутой на базе сети высоконадежных дата-центров (Tier III).

Помимо сервисов публичного облака (IaaS и PaaS) K2 Cloud предоставляет профессиональные сервисы по проектированию, администрированию и развитию ИТ-инфраструктур в К2 Облаке и на платформах внешних провайдеров, созданию и поддержке инфраструктур разработки и запуска решений на базе контейнеров, выстраиванию лучших практик DevOps.

На стенде можно будет задать вопросы экспертам K2 Cloud и узнать из первых рук – об опыте реализации на базе К2 Облака систем управления предприятием , приложений e-commerce, микросервисных архитектур для ускорения цифровизации, об импортозамещении инфраструктурных сервисов и о многих других прикладных кейсах использования облачной платформы.

А также принять участие в розыгрыше книги исследований K2 Cloud Research Book 2025 и других ценных призов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Денис Кучаев, EvaTeam: Мы сделали возможным тотальный отказ от Jira

Российский «конструктор сайтов» Tilda скрыл своих конечных владельцев

Налоговый мониторинг как проект сквозной автоматизации бизнеса: кейс компании «Восточная Техника»

До 20% госзакупок электроники в России проходят с нарушениями

Денис Лобачёв, OpenYard: Вендорская поддержка воспринимается как необходимый элемент зрелого проекта

Российские владельцы Qiwi продали свои акции за 888 миллионов

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

IaaS

Подобрать облачную инфраструктуру

От 346 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

DBaaS

Выбрать тариф на облачную базу данных

От 0.80 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением

Проблемы гейминга в России в 2025 году: доступные сервисы и платформы

Лучшие автономные газонокосилки: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет
Показать еще