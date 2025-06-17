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«Абсолют Банк» и ГМК «Норильский никель» начали сотрудничество по цифровым гарантиям

«Абсолют Банк» и ГМК «Норильский никель» запустили совместный проект по гарантийному обслуживанию поставщиков российской горно-металлургической компании.

Под потребности ГМК «Норильский никель» «Абсолют Банк» разработал и внедрил новый продукт – предоставление банковских онлайн-гарантий через систему обмена юридически значимыми электронными документами «Диадок». Новый формат цифровых гарантий предусматривает мгновенную доставку оригинала гарантии заказчику в электронном виде. Выпущенная цифровая гарантия отображается также в личном кабинете заказчика. Выбранный канал взаимодействия позволяет сократить время и расходы на доставку бумажного оригинала гарантии курьерской службой. Кроме того, упрощается ведение документооборота со стороны заказчика, отпадает необходимость подтверждать гарантию у банка, выпустившего документ.

«Абсолют Банк» стремится отталкиваться от потребностей заказчиков и поставщиков и предлагать для них индивидуальные решения. Благодаря гибкости и адаптивности используемых технологий банку удается в кратчайшие сроки реализовывать и запускать проекты. Современные подходы в работе позволяют нашим партнерам упростить и оптимизировать рутинные задачи. Мы надеемся, что сотрудничество с такой крупной корпораций как ГМК «Норильский никель» позволит множеству поставщиков компании повысить эффективность взаимодействия и сократить сроки реализации контрактов», – сказал директор департамента МСБ «Абсолют Банка» Сергей Нечушкин.

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