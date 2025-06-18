Интернет-провайдер Skynet и Ivideon договорились о развитии систем видеонаблюдения и видеоаналитики в Киргизии

Ivideon, российский разработчик технологий облачного видеонаблюдения, видеоаналитики, а также сервисов бизнес-аналитики на их основе и Skynet, киргизский интернет-провайдер, договорились о развитии стратегического долгосрочного сотрудничества.

Соглашение о сотрудничестве направлено на развитие рынка интеллектуальных услуг в сфере цифровой безопасности и ИТ для организаций и компаний в Киргизии, включая пункты выдачи заказов (ПВЗ) маркетплейсов.

Ivideon и Skynet намерены совместно запустить мультифункциональную интеллектуальную платформу, предназначенную для организации локальных и облачных систем видеонаблюдения и видеоаналитики без ограничений по масштабированию.

«Кыргызстан – одно из перспективных направлений в Центральной Азии, где бизнес и государство все активнее внедряют интеллектуальные решения в сфере видеонаблюдения и видеоаналитики. Партнерство со Skynet объединяет технологическую экспертизу Ivideon и глубокое знание местного контекста со стороны партнера, что помогает быстро запускать проекты в рознице, сфере услуг и городской среде. Уверен, что вместе мы сможем задать высокий стандарт применения таких решений в регионе», – сказал Владимир Гваришвили, коммерческий директор Ivideon.

«Сотрудничество с Ivideon — это важный шаг в развитии цифровой безопасности в Кыргызстане. Мы первыми внедряем передовые технологии облачного видеонаблюдения, чтобы сделать дома, бизнес и города наших клиентов умнее и безопаснее. Это не просто партнёрство — это инвестиция в уверенное и защищённое будущее», – сказал Руслан Егоров, директор по развитию бизнеса Skynet.

Стороны также сформируют дорожную карту по другим возможным инициативам, касающихся реализации совместных решений на базе имеющихся и новых продуктов. В том числе для сферы строительства, гостиничного бизнеса, пунктов выдачи заказов (ПВЗ), создания высокопроизводительных систем локального видеонаблюдения и т.д.