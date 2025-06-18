CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Телеком
|

«МегаФон» поможет в цифровой трансформации Новгородской области

«МегаФон» и правительство Новгородской области заключили соглашение о цифровизации региона и дальнейшем развитии телеком-инфраструктуры. Среди основных направлений сотрудничества — подключение к cети малых населенных пунктов и повышение уровня безопасности региона благодаря новейшим ИТ.

Документ подписали генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан и временно исполняющий обязанности губернатора Новгородской области Александр Дронов. В ближайшие четыре года стороны будут совместно совершенствовать цифровую инфраструктуру региона, а одной из главных целей сотрудничества станет рост удовлетворённости жителей качеством услуг связи и государственных сервисов, которые можно получить в электронном виде.

«МегаФон» и правительство региона также намерены развивать систему дистанционного мониторинга для предотвращения лесных пожаров: оператор помогает защищать заповедные новгородские леса с 2014 г. Кроме того, в малых населённых пунктах Боровичского, Старорусского и Новгородского районов будут построены новые базовые станции, часть из них установят уже этим летом.

Стороны также договорились применять современные цифровые решения в сферах жилищно-коммунального хозяйства, образования, здравоохранения, транспорта и экологии.

«В Новгородской области «МегаФон» оказывает услуги связи крупнейшим предприятиям и активно участвует в социально значимых проектах. Только за последние пять лет наши инженеры построили в регионе десятки новых базовых станций, проложили 370 километров волоконно-оптических линий, провели масштабный рефарминг сети. Итогом сегодняшнего соглашения станет дальнейшая модернизация цифровой инфраструктуры: доступ к скоростному интернету и качественной голосовой связи получит ещё больше жителей самых отдалённых районов и малых населённых пунктов», — отметил генеральный директор «МегаФона» Хачатур Помбухчан.

По словам временно исполняющего обязанности губернатора Александра Дронова, цифровая трансформация региона — одна из ключевых задач правительства Новгородской области.

«Мы стремимся предоставить доступ к мобильной связи и интернету всем жителям: и сельчанам, и горожанам вне зависимости от места проживания. Особое внимание уделяется совершенствованию систем безопасности и оповещения населения, профилактике нарушений правил дорожного движения. Ключевая цель соглашения — сделать жизнь в регионе еще более комфортной, а предоставление услуг в электронном виде удобным и быстрым», — сказал Александр Дронов.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Алексей Парасына, «Норсофт»: Мы не физически измеряем, а вычисляем количество вредных выбросов

Федеральная налоговая потратит 1,5 миллиарда на новое «железо», потому что старое не справляется

Склад без людей, магазин без смен: как WFM помогает управлять розницей в эпоху кадрового дефицита и роботизации

Санкции ударили в цель. Крупнейшие в мире производители машин для майнинга бегут из Китая в США

Как автоматизировать колл-центр: 10 шагов

Производитель легендарных «бронебойных» смартфонов Caterpillar обанкротился и бежал от кредиторов

Конференции

Инновация года 2025

Импортозамещение года 2025

CNews FORUM Кейсы 2025
Показать еще

CNewsMarket

IP-телефония

Подобрать тариф на IP-телефонию и виртуальную АТС

От 0.50 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Kubernetes

Рассчитать стоимость кластеров Kubernetes

От 0.52 руб./месяц

Техника

Обзор умных часов HUAWEI WATCH 5 46 мм: новый уровень оценки здоровья

Обзор наушников HUAWEI FreeBuds 6: первые TWS-вкладыши с активным шумоподавлением

Проблемы гейминга в России в 2025 году: доступные сервисы и платформы

Показать еще

Наука

Астрономы озадачены существованием галактики без темной материи — это считалось невозможным

Ученые открыли «Оло» — совершенно новый цвет, который люди никогда раньше не видели

Создано устройство, которое поможет обнаружить жизнь за пределами Земли — оно блокирует звездный свет
Показать еще