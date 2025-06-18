«Софтлайн» информирует участников обмена ГДР Noventiq о приближающейся дате фиксации реестра акционеров по третьему этапу обмена 23 июня 2025 года

ПАО «Софтлайн» инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, информирует участников обмена глобальных депозитарных расписок (далее – «ГДР») Noventiq Holdings plc на акции ПАО «Софтлайн» о приближающейся дате фиксации реестра акционеров в рамках третьего этапа обмена — 23 июня 2025 г.

Согласно условиям обмена, на последнем, третьем этапе – через 24 месяца после завершения первого этапа (сбор заявок по третьему этапу обмена будет осуществляться с 4 августа 2025 г. по 6 октября 2025 г.) – каждый участник обмена может получить еще одну бонусную акцию ПАО «Софтлайн» в расчете на каждую акцию ПАО «Софтлайн», полученную им в рамках второго этапа обмена биржевым способом, в количестве, не превышающем минимальное количество акций, находящихся на счету участника обмена в одну из следующих дат: 23 декабря 2024 г.; 23 марта 2025 г.; 23 июня 2025 г.; 22 сентября 2025 г.

В случае участия во втором этапе обмена внебиржевым путем участнику обмена будет доступен только внебиржевой способ участия в третьем этапе обмена.