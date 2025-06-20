«Билайн» и Innostage создают технологический альянс для разработки платформы облачной безопасности и киберустойчивости

«Билайн» и Innostage создают технологический альянс для разработки платформы облачной безопасности и киберустойчивости. Альянс создаст первую в России комплексную экосистему защиты облачной инфраструктуры

Рост облачных сервисов и переход к гибридным ИТ-моделям делают вопросы информационной безопасности и цифровой устойчивости критически важными для бизнеса и государства. При этом на рынке ощущается нехватка отечественных решений, способных обеспечивать комплексную защиту данных, процессов и облачной инфраструктуры. Для решения этих задач «Билайн» и Innostage объявили о создании технологического альянса.

Партнерство двух компаний отвечает на ключевые вызовы цифрового суверенитета: в 2024 г. количество целенаправленных кибератак на российские предприятия выросло на 43%, при этом 31% всех атак пришелся на объекты критической инфраструктуры. Совокупный ущерб от киберинцидентов в России за 2024 г. превысил 1 трлн руб. (1,4% ВВП страны).

«Наше партнерство с Innostage — это не просто создание очередного технологического решения. Мы закладываем фундамент для нового инфраструктурного стандарта безопасности, который определит развитие цифровой экономики России на годы вперед. В эпоху, когда облачные технологии становятся кровеносной системой бизнеса и госуправления, а киберугрозы — все более изощренными, критически важно объединить усилия лидеров рынка», — сказал Сергей Анохин, генеральный директор «ВымпелКома».

Стороны объединят усилия для создания и продвижения совместных продуктов, основанных на экспертизе Innostage в области построения киберустойчивых ИТ-систем и телекоммуникационных и облачных решениях «Билайна».

«Киберустойчивость становится стратегическим активом. Партнёрство с «Билайн» – это шаг к созданию экосистемы, способной обеспечивать защиту критической цифровой инфраструктуры на уровне отраслей и регионов. В центре внимания – построение киберустойчивого облака, способного защищать как саму систему, так и её пользователей», — отметил Айдар Гузаиров, генеральный директор Innostage.

Технологический альянс сфокусирован на трех инновационных направлениях: CNAPP-платформа нового поколения — суверенное решение для управления безопасностью в гибридных и мультиоблачных средах. Платформа обеспечит единый интерфейс управления, построение графа связей, непрерывный анализ уязвимостей и автоматическое соответствие требованиям ИБ, включая элементы предиктивной аналитики.

Киберустойчивая CDN нового поколения — сервис, обеспечивающий непрерывный мониторинг уязвимостей, автоматическое соответствие требованиям безопасности и предиктивную аналитику для предотвращения угроз на веб-приложения и цифровые сервисы бизнеса. Это решение повысит киберустойчивость бизнеса, обеспечит защиту цифровых активов, а также оптимизирует доставку контента для пользователей в различных регионах.

Одним из решений также станет объединение телекоммуникационных и облачных решения «Билайн» с методологией киберустойчивости и собственными продуктами Innostage. Решение позволит специализироваться на предоставлении качественных сервисных услуг в области информационной безопасности и эксплуатации информационных технологий для клиентов «Билайн».

Коммерческий запуск инноваций, разработанных в процессе пилотного этапа, запланирован на август 2025 г.