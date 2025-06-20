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«Почта России» и АУРЭК помогут онлайн-продавцам

«Почта России» и Ассоциация участников рынка электронной коммерции (АУРЭК) подписали меморандум о сотрудничестве в области развития сервисов для массового, малого и среднего бизнеса. Компании будут обмениваться информацией, участвовать в обучающих офлайн-мероприятиях и вебинарах для малого и среднего бизнеса. Члены и партнеры АУРЭК на специальных условиях получат доступ к логистическим сервисам «Почты России», включая доставку посылок для бизнеса, хранение своих товаров в отделениях «Почты России», доставку корреспонденции на дом или в офис. Об этом CNews сообщили представители «Почты России».

Кроме того, компании будут принимать участие в работе экспертных групп

по совместным проектам. Партнеры также будут сотрудничать в области развития финансовых технологий.

«Уверен, наше партнерство принесет пользу предпринимателям — игрокам рынка электронной коммерции. Почта России более двух лет фокусируется на работе с предпринимателями сегмента МСБ, создавая востребованные сервисы. Помимо доступа к качественным сервисам в формате единого окна, мы с АУРЭК объединим нашу экспертизу и научим продавцов пользоваться всеми инструментами для успешного ведения бизнеса», — отметил первый заместитель генерального директора «Почты России» Максим Цыпин.

«Этот меморандум создает новые перспективы для предпринимателей в сфере электронной коммерции. Логистика — ключевой фактор успеха для онлайн-продаж, а партнерство с «Почтой России» обеспечит бизнесу доступ к обучению, включая развитие навыков эффективных коммуникаций с клиентами и партнерами. Надеемся, что наши совместные экспертные инициативы помогут компаниям масштабироваться и оптимизировать процессы, а информирование предпринимателей о новых возможностях для малого и среднего бизнеса в сфере e-com ускорит их адаптацию к цифровой среде. Это наш вклад в развитие цифровой экономики», — отметила председатель совета, исполнительный директор АУРЭК Евгения Черницкая.

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