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«Яндекс» запускает бренд Team Yandex для развития киберспортивных проектов

«Яндекс» подал заявку на регистрацию товарного знака Team Yandex. Под этим брендом компания будет развивать все будущие киберспортивные проекты своих сервисов: от запуска профессиональных команд и образовательных курсов по геймингу до выпуска тематического мерча, аксессуаров и периферийных устройств. Такой подход позволит компании повысить узнаваемость своих сервисов среди игроков и поклонников eSports (соревнования по онлайн-играм). Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Первым проектом при поддержке «Яндекс Маркета» стал запуск команды Team Yandex по дисциплине Dota 2 — одной из самых популярных многопользовательских игр в мире. В состав команды Team Yandex по Dota 2 вошли игроки Solo (Алексей Березин), TA2000 (Айбек Токаев), Noticed (Евгений Игнатенко), Chira_Junior (Илья Чирцов) и prblms (Алексей Паршуков). Тренером команды стал Александр Литвиненко (Accell).

Кроме того, болельщики и игроки Team Yandex смогут использовать баллы «Плюса» для участия в специальных акциях: получать мерч, доступ к закрытым мероприятиям и общаться с киберспортсменами. Баллы превращаются в пропуск к уникальным привилегиям, а проект объединяет сразу несколько сервисов «Яндекса» — это создает целую экосистему, где каждый может получить больше, чем просто просмотр матчей.

В ближайшем будущем компания планирует запустить под брендом Team Yandex команды и в других популярных киберспортивных дисциплинах, а также привлекать к поддержке этого направления внешних партнеров.

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