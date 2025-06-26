VK привлекла 112 млрд руб. в рамках допэмиссии

МКПАО «ВК» сообщает об успешном размещении дополнительных акций и привлечении 112 млрд руб. Участниками закрытой подписки стали ЗПИФы, пайщиками которых являются ключевые российские акционеры. Об этом CNews сообщили представители VK.

Привлеченные в рамках допэмиссии средства направлены на снижение долговой нагрузки.

В результате допэмиссии было размещено 345 029 240 обыкновенных акций. Общее количество акций по итогам размещения составило 584 404 280 шт. Акции компании распределены между более чем 480 тыс. акционеров. По итогам допэмиссии у МКПАО «ВК» нет контролирующего акционера.

Цена размещения дополнительных акций являлась рыночной — 324,9 руб., что соответствовало средневзвешенной цене по результатам торгов на Московской Бирже за три месяца — с 18 декабря 2024 г. по 18 марта 2025 г.

VK предоставила преимущественное право на приобретение акций в рамках допэмиссии всем акционерам пропорционально принадлежащей им доле.