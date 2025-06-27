ГК Softline приобретает контролирующую долю в группе компаний «Омег-Альянс»

ГК Softline, инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, в соответствии с подписанным ранее рамочным соглашением, объявляет о приобретении 51% доли в группе компаний «Омег-Альянс» (Operations Management Engineering Alliance), специализирующейся на консалтинге и комплексных решениях в области производственного менеджмента для промышленных компаний. Об этом CNews сообщили представители Softline.

На первом этапе приобретается 51% доля в ГК «Омег-Альянс», далее ГК Softline планирует консолидацию 100% долей в течение трех лет после сделки. Значительная часть приобретения была оплачена акциями ПАО «Софтлайн». По условиям сделки для продающей стороны действуют ограничения на отчуждение акций ПАО «Софтлайн» в течение пяти месяцев после ее завершения. После окончания данного срока продающая сторона не может производить отчуждение акций «Софтлайн» на сумму более 10 млн руб. за один торговый день. Такой подход минимизирует нагрузку на баланс компании, ограничивает потенциальное влияние на рыночную цену акции ПАО «Софтлайн», а также дополнительно мотивирует основателей бизнесов, входящих в состав ГК в результате M&A-сделок, на достижение высоких результатов.

Группа компаний «Омег-Альянс» оказывает услуги в области операционного менеджмента: проектирование и внедрение организационных систем и процессов, обеспечивающих эффективное использование материалов, людских ресурсов, оборудования и производственных помещений в процессе изготовления продукции или оказания услуг. В группу «Омег-Альянс» входят три дочерних компании, каждая из которых отвечает за отдельное направление бизнеса: Enterchain – интегрированное планирование и управление цепями поставок; Exeplant – оперативное управление производством; Maintex – стратегическое управление основными фондами предприятий.

Выручка «Омег-Альянс» за 2024 г. превысила 500 млн руб. при уровне операционной рентабельности 30%. В 2025 г. планируется существенное расширение бизнеса, с ожидаемым приростом оборота порядка 70-85%. Бизнес «Омег-Альянс» имеет синергетический потенциал с ГК Softline: уже в 2025 г. экономия за счет оптимизации бэк-офиса позволит увеличить EBITDA приобретаемой компании на 50%, а потенциальный объем совокупных кросс-продаж совместно с портфельными решениями ГК Softline по результатам 2025 г. может превысить 600 млн руб.

В периметре ГК Softline «Омег-Альянс» войдет в сформированное направление программных продуктов для индустриального сегмента SL Prom Soft (кластер FabricaONE.AI), представленное решениями ОМЗ-ИТ и VISITECH в части систем управлениями промышленными системами и проектами капитального строительства, контроля безопасности на производственных объектах. Объединение многолетней экспертизы «Омег-Альянс» в части внедрения решений ведущих западных вендоров с продуктами ОМЗ-ИТ и VISITECH позволит создать единую экосистему ПО для промышленных производств, которая будет включать: системы управления активами с момента их проектирования и ввода в эксплуатацию до принятия решения об их выбытии; система управления производственным планированием на всех горизонтах планирования — от стратегического до операционного; МES-системы (Manufacturing Execution System) для управления производственным процессом; решения для управления инженерными данными и информацией с использованием в том числе технологий ИИ для их обработки и оптимизации, создания цифровых сотрудников и ассистентов.

«Российская промышленность остро нуждается в современных технологических решениях, адаптированных под реалии отечественного рынка. Именно это и стало отправной точкой для создания собственной линейки индустриального ПО в ГК Softline. Мы не просто строим импортонезависимую экосистему решений — наша задача обеспечить предприятия комплексными инструментами для управления производственными процессами на всех уровнях. Такая амбициозная цель становится реальной благодаря опыту наших специалистов и технологическим возможностям партнеров. Присоединение «Омег-Альянс» ускоряет этот процесс: сочетание глубокой экспертизы в цифровизации производства и передовых продуктов VISITECH и ОМЗ-ИТ дает индустрии принципиально новый уровень цифровых решений — эффективных, надежных и созданных с учетом российской специфики», — отметил Андрей Надеин, генеральный директор SL Prom Soft, сооснователь «Омег-Альянс».

«Приобретение «Омег-Альянс» — важный шаг в реализации нашей стратегии по созданию комплексной экосистемы промышленного программного обеспечения. Это направление открывает для ГК Softline доступ к быстрорастущему рынку цифровой трансформации капиталоемких отраслей, где спрос на отечественные решения никогда не был так высок. Мы ожидаем, что за этой сделкой последуют и другие: ГК Softline реализует свою M&A-стратегию, чтобы усилить экспертизу в узкоспециализированных индустриальных продуктах и стать ключевым игроком в этом сегменте», – сказал Владимир Лавров, генеральный директор ПАО «Софтлайн».