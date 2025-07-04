CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Цифровизация Искусственный интеллект
|

Представлен ИИ-ассистент, который «ведет» клиентов вместо бизнеса

Компания Wahelp презентовала новое решение для автоматизации общения с клиентами — ассистента на базе искусственного интеллекта. Продукт способен полностью взять на себя рутинные задачи в мессенджерах: от ответов на вопросы до подготовки сообщений и анализа диалогов. Об этом CNews сообщили представители Wahelp.

ИИ-ассистент состоит из трех взаимодополняющих модулей: бота-ассистента, саммари диалогов и бота-копирайтера. Их можно использовать как вместе, так и по отдельности — в зависимости от задач бизнеса. Решение подходит для компаний в сфере красоты, ритейла, образования, медицины, услуг и других направлений.

Как работает ИИ-помощник для бизнеса

Бот-ассистент берет на себя все первичное общение с клиентами: консультирует, уточняет запросы и пожелания, квалифицирует заявки до подключения менеджера к диалогу. Настройка занимает несколько минут: нужно лишь ввести базовую информацию о компании и подключить нужные каналы. Все реализовано в формате «одного окна».

Саммари диалогов позволяет менеджеру понять суть переписки: ИИ формирует сжатое содержание диалога, выделяет ключевую тему и нерешенные вопросы. Это пригодится для контроля качества обслуживания, передачи клиентов между сотрудниками и анализа типичных запросов. Саммари можно фильтровать по дате, сотруднику или другим параметрам.

Бот-копирайтер помогает бизнесу говорить с клиентами на понятном языке. Он корректирует ошибки, делает тексты более дружелюбными, официальными или продающими, а также предлагает шаблоны сообщений — напоминания, поздравления, рассылки. Даже если у компании нет заготовок, ИИ поможет сэкономить время и повысить качество общения.

«Мы создали не просто инструмент, а полноценного помощника, который освобождает бизнес от рутинных задач, — отметил Антон Чайка, директор по продажам Wahelp. — Искусственный интеллект уже сегодня помогает экономить ресурсы, повышать лояльность клиентов и строить устойчивую коммуникацию».

Планы развития

Wahelp планирует расширять функционал ИИ-модулей, добавлять возможность анализа и оценки качества звонков, а также автоматизировать кросс-продажи с помощью данных о поведении клиентов. Компания рассматривает внедрение новых сценариев использования ИИ в процессах маркетинга и продаж.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Екатерина Колесникова, «Т1»: Основной компетенцией становится способность к непрерывному обучению

Российские разработчики ПО заработали рекордную сумму за последние пять лет

Как снизить трудоемкость разработки и повысить ее качество за счет генерации автотестов в экосистеме Digital Q

Один из крупнейших мировых производителей чипов отменил запуск в США завода стоимостью $44 млрд. Не хватает клиентов

Как автоматизировать колл-центр: 10 шагов

Китай выпустил тяжелый транспортный дрон с мощными характеристиками и скоростной зарядкой батарей

Конференции

СУБД: технологии, миграция и администрирование

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

СЭД

Подобрать систему электронного документооборота СЭД (ECM)

От 1 360 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Техника

Самые защищенные умные часы для сложных условий: выбор ZOOM

Обзор Dreame Z20 AquaCycle Station: настоящий комплекс для влажной и сухой уборки

Умные кондиционеры с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Показать еще

Наука

Вселенная закончится гораздо раньше, чем мы думали: исчезнет всё, от черных дыр до людей

Еще одна Великая стена? Раскрыты секреты загадочной конструкции в Гоби

Как пережить массовое вымирание: ученые выяснили, как восстанавливается жизнь после катастрофы
Показать еще