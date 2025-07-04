«Ресейл Маркет» открыл первый раунд привлечения инвестиций для масштабирования бизнеса

АО «Ресейл-АйТи» (дочерняя компания ПАО «МГКЛ»), развивающее онлайн ресейл-платформу «Ресейл Маркет», объявляет о старте первого раунда привлечения инвестиций для масштабирования проекта. Планируется привлечь 300 млн руб., из которых 50 млн руб. будут размещены в первом раунде на краудинвестинговой платформе Bizmall в формате закрытой подписки. Об этом CNews сообщили представители ПАО «МГКЛ».

«Ресейл Маркет» — онлайн ресейл-платформа, работающая в формате сайта и мобильного приложения, где физические и юридические лица могут покупать и продавать товары вторичного потребления. В настоящее время на платформе представлены несколько товарных категорий: электроника, бытовая техника, ювелирные изделия, меховые изделия, часы, и этот список будет расширяться. Проект основан на экспертизе и операционном опыте группы «МГКЛ», включая оценку вещей, выкуп, хранение и логистику.

Основная часть привлеченных средств будет вложена в разработку программного обеспечения и ИИ технологий для оценки и подбора товаров, автоматической генерации товарных карточек, а также аналитики, адаптированной под задачи продавцов. Кроме того, финансирование будет использовано для расширения товарного ассортимента и поддержки продавцов с целью увеличения числа участников платформы.

Маргарита Черемухина, генеральный директор АО «Ресейл-АйТи»: «Рынок ресейла в России сейчас динамично органически растет, и это создает хорошие возможности для масштабирования нашего бизнеса на этом рынке. Мы привлекаем сейчас инвестиции в проект «Ресейл Маркет» для развития технологий, расширения клиентской базы и ассортимента товаров. Используя благоприятный момент подъема рынка, мы нацелены на ускоренное развитие, а после выхода на операционную прибыль в период 2027-2029 гг. планируем проведение IPO для дальнейшего масштабирования и укрепления позиций в ресейле».