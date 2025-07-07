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Axenix фиксирует рост спроса на технологический Due Diligence в сделках M&A

В первой половине 2025 г. компания Axenix нарастила число проектов по направлению технологической оценки инвестиционных рисков (Due Diligence) и форензики. Заказчики таких услуг заинтересованы в независимой экспертизе состояния ИТ-активов перед сделками M&A. Это позволяет инвесторам минимизировать риски и принимать обоснованные решения. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

По результатам исследования аналитической компании Dsight «Венчурная Евразия 2024», за 2024 г. в российском ИТ-секторе состоялось 86 сделок слияний и поглощений (M&A), что на 34% больше показателя 2023 г.

Эксперты подтверждают, что во многих направлениях российского ИТ-рынка сильна тенденция к консолидации. Это обусловлено, в том числе, стремлением ИТ-компаний сформировать экосистемный подход к созданию и дистрибуции решений. Кроме того, после ухода зарубежных вендоров на рынке появилось множество небольших разработчиков программных продуктов в разных сегментах, которые потенциально готовы войти в структуру более крупного игрока.

В такой ситуации ряд крупных ИТ-компаний, задумываясь о развитии бизнеса и освоении новых ниш, делают большую ставку на стратегию M&A. Для того, чтобы сделка принесла эффект, предварительно им необходимо тщательное обследование выбранного сегмента рынка и самой компании-кандидата на поглощение. Покупатель должен знать ключевые особенности приобретаемой ИТ-компании, чтобы оценить ее потенциал, риски и перспективы интеграции. Это касается не только ее экономической деятельности, но и технологических активов.

«Например, важно понимать, что продукты компании действительно востребованы, что есть подтвержденные внедрения, актуальная дорожная карта развития и значительные перспективы масштабирования, компания имеет укомплектованный штат сотрудников и необходимые производственные мощности, стратегические технологические партнерства и работающие каналы продаж. При этом по разным причинам изначально эта информация может быть предоставлена покупателю не в полном объеме. И если профессиональная финансовая оценка инвестиционных рисков на российском рынке уже вошла в обиход, то в отношении технологического Due Diligence пока ограниченное число компаний предоставляют подобную экспертизу», – сказал Николай Ульрих, директор практики инфраструктурного консалтинга и информационной безопасности Axenix.

В рамках технологического Due Diligence проводится анализ продуктовой линейки, его производственных, операционных и бизнес-процессов, а также дается общая оценка того сегмента рынка, которым занимается организация (потенциал развития, конкурентная среда, доля рынка). В зависимости от масштаба проверяемой компании, ее специализации (ПО, оборудование, сервисы и т. д.), фокуса покупателя и других факторов процедура Due Diligence занимает от четырех недель до нескольких месяцев. Ее результатом становится детальный отчет для дальнейшего принятия решения по заключению сделки, содержащий в том числе рекомендации по повышению привлекательности приобретаемого актива.

Кроме того, Axenix специализируется на проведении технологической форензики: в качестве независимой стороны занимается расследованием споров при взаимоотношениях между компанией и ее поставщиком илипартнером. В Axenix отмечают, что такие запросы для рынка сейчас также актуальны.

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