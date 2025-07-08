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ПАО «Софтлайн» объявляет о промежуточных результатах обратного выкупа и подтверждает намерение продолжать покупки акций компании на Московской бирже

ПАО «Софтлайн», инвестиционно-технологический холдинг с фокусом на инновации, объявляет о промежуточных результатах обратного выкупа акций компании, который был запущен в октябре 2024 г. Всего с начала выкупа подконтрольное общество группы, ООО «Инвестпроекты» (бывш. ООО «Софтлайн Проекты»), приобрело более 7,9 млн акций ПАО «Софтлайн», что подчеркивает уверенность менеджмента группы в рыночной недооцененности ПАО «Софтлайн», а также в его стратегической нацеленности на рост капитализации. Об этом CNews сообщили представители «Софтлайн».

По условиям выкупа, всего подконтрольное общество группы может приобрести до 5% от общего числа акций, составляющего уставный капитал ПАО «Софтлайн», или до 20 млн акций ПАО «Софтлайн». Компания подтверждает планы по дальнейшему продолжению покупок акций ПАО «Софтлайн» на Московской бирже в рамках выкупа.

В результате последнего приобретения пакет акций ПАО «Софтлайн», принадлежащий ООО «Инвестпроекты», увеличился до 56,7 млн акций. Приобретенные в рамках выкупа акции будут использованы в целях финансирования M&A-сделок компании и обеспечения опционных программ мотивации сотрудников.

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