CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

Россияне рассказали, насколько они уверены в поиске новой работы этой осенью

Эксперты hh.ru провели опрос более 19,4 тыс. россиян из всех федеральных округов и выяснили, кто из трудящихся в преддверии осени и начала бизнес-сезона наиболее уверен в своих силах и успехе быстрого поиска работы с достойным заработком в ближайшие три месяца. Об этом CNews сообщили представители hh.ru.

Для понимания текущей ситуации на рынке труда в преддверии очередного бизнес-сезона полезно понять, насколько жители регионов России уверены в своих силах относительно поиска новой работы, когда становятся безработными или решают сменить место работы. Опрос hh.ru в III квартале 2025 г. показал, что у каждого пятого опрошенного или 18% россиян нет уверенности, что они смогут найти работу в ближайшие три месяца. Еще 7% вовсе не смогли ответить, уверены ли они в своем карьерном успехе.

При этом даже не сомневаются, что найдут работу без проблем грядущей осенью сразу 75% опрошенных россиян. По сравнению с показателями II квартала 2025 г. доля таких уверенных респондентов выросла уже на 2%, а вот доля тех, кто сомневается в успешном поиске работы, наоборот, упала на 2%.

По сравнению с летом прошлого года доля тех, кто переживает за свою карьеру в целом по стране тоже достаточно сильно упала. Так, летом 2024 г. боялись, что не смогут найти работу на 10% больше горожан, чем сейчас. Несмотря на то, что в ряде проф. сфер есть пессимистичные настроения в целом по рынку есть положительная динамика.

Чаще других переживают за свое трудоустройство те, кто ищут работу в ИТ-сфере (сразу 34% опрошенных айтишников сомневаются, что смогут найти работу с достойной зарплатой до конца лета). Также наименее уверены в себе соискатели из сферы искусства и маркетинга (по 27%), а еще специалисты по закупкам (25%), топ-менеджеры (21%) и работники сельского хозяйства (21%).

В «разрезе» регионов наиболее оптимистично смотрят на грядущую осень и трудоустройство жители Амурской области – они дали сразу 82% положительных ответов. Также регионами-лидерами по уровню уверенности в карьерных перспективах местных жителей стали Чувашия, Мордовия, Татарстан, Курганская область, Ивановская область и Алтайский край. Во всех этих регионах доля жителей, уверенны, что они смогут найти работу этой осенью с достойным заработком более 80%.

А вот наиболее депрессивные настроения относительно развития карьеры этой осенью зафиксированы у жителей Смоленской области (28% или каждый третий респондент дал негативный прогноз поискам работы). Также пессимистично смотрят на осень и поиск работы жители Псковской области (26%), Вологодской области (26%), Астраханской области (26%) и Томской области (24%).

hh1.jpg

Как вы оцениваете свои шансы на трудоустройство в ближайшие три месяца? Ответы респондентов в зависимости от проф. сферы, 2025 год, в %

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

У серверов истекает срок жизни, и критическому ПО не на чем работать. Что делать?

В Петербурге иностранцам запретили работать в доставке. «Яндекс» предупредил о кратном росте цен

Почему премиальная поддержка «1С» становится преимуществом для заказчика?

Гигантского российского ритейлера техники частично отдадут Китаю. Его совладельцем станет конкурент из КНР

Как власти потратят 17 млрд руб. на подготовку кадров в сфере БАС

YADRO признали лидером по лояльности клиентов

Конференции

IT Elements 2025

Цифровизация финансового сектора

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025
Показать еще

CNewsMarket

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

DRaaS

Подобрать тариф по аварийному восстановлению ИТ-инфраструктуры

От 1 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

BPM

Подобрать систему управления бизнес-процессами BPM

От 1 250 руб./месяц

Техника

Лучшие детские часы с русскоязычным голосовым помощником: выбор ZOOM

Лучшие роутеры с Wi-Fi 6: хиты продаж

Как использовать eSIM в России в 2025 году

Показать еще

Наука

Кладбище китов в Сахаре показало, что когда-то у них были ноги и пальцы

Астрономы обнаружили пропавшую материю Вселенной — помогла огромная газовая нить, протянувшаяся через космос

Руины одного из чудес света подняли со дна моря — скоро появится его цифровой двойник
Показать еще