«Авито Подработка»: 64% поступивших в 2025 г. студентов вузов, которые хотят подрабатывать, уже начали или собираются выходить на подработку с первого курса

«Авито Подработка» провела исследование, посвященное отношению современных студентов к подработке во время учебы и подготовила рекомендации по безопасному поиску предложений. Результаты опроса показали, что 43% студентов, планирующих искать подработку, уже начали или планируют начать подрабатывать с первого курса. Особенно высок этот показатель среди первокурсников 2025 г.: 64% из тех, кто планирует подрабатывать, намерены работать с самого начала обучения, что значительно превышает средние значения, четверть опрошенных студентов собираются искать подработку со второго курса, а еще 19% — с третьего. Об этом CNews сообщили представители «Авито Подработки».

Согласно опросу, в целом 76% студентов планируют подрабатывать в новом учебном году — причем 46% уже имели опыт подработки на момент опроса, а 30% только собираются попробовать.

«Не всегда стремление студентов подрабатывать связано с материальным положением. Даже среди тех, кто оценивает его как очень хорошее, больше половины (55%) студентов уже имеют опыт подработки и планируют продолжать, а еще 23% собираются попробовать впервые. Как показывает исследование, для многих это не вопрос необходимости, а желание самостоятельности, новых знакомств и практического опыта, который пригодится в будущем», — сказал директор «Авито Подработки» Сергей Яськин.

В среднем студенты, планирующие подрабатывать, готовы уделять подработке около 5 часов в день. Чуть больше трети опрошенных (38%), планирующих искать подработку, предпочитают работать 3-4 часа в день, еще 31% готовы уделять подработке 4-6 часов ежедневно. В качестве вознаграждения за временную занятость студенты хотели бы получать в среднем 38 930 руб. в месяц. На самые высокие вознаграждения рассчитывают студенты из столицы — в среднем за подработку они ожидают получать 45 502 руб. в месяц.

В новом учебном году студенты планируют подрабатывать в таких сферах, как творчество (дизайн, копирайтинг и др.) — 16%. 15% студентов намерены подрабатывать в доставке и логистике, а еще 15% выбирают ИТ-сферу. 13% опрошенных, планирующих подрабатывать, заинтересованы в подработке в сфере образования, например, в качестве репетиторов. Замыкает пятерку предпочтительных направлений сфера маркетинга, рекламы и PR с 11% голосов.

Среди важных факторов при выборе подработки студенты прежде всего выделяют гибкий график (59%), быстроту выплат и прозрачность условий подработки (45%), а также возможность удаленной работы (33%). По словам Натальи Юматовой, директора по доверию и безопасности «Авито», эти факторы становятся ключевыми в современном мире, где баланс между учебой и временной занятостью особенно важен.

«Для студентов, желающих найти подходящую подработку во время учебы, существует несколько ключевых рекомендаций. Прежде всего, стоит выбирать только проверенные компании, изучать отзывы о них и использовать надежные онлайн-платформы для поиска предложений. Обязательно оформляйте отношения с работодателем официально, чтобы избежать неприятных ситуаций, и не забывайте четко согласовывать условия сотрудничества. Грамотный подход к поиску подработки поможет без рисков получить дополнительный доход во время учебы», — отметила Наталья Юматова.

Молодые люди, планирующих брать переработку, значительно чаще выбирают доставку и логистику (23% против 7% у девушек), ИТ-сферу (20% против 9%), а также строительство и ремонт (10% против 2%). Девушки же отдают предпочтение творческим профессиям (21% против 10% у молодых людей), образовательной деятельности (17% против 9%) и административной работе (15% против 7%).