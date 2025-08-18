CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Солар» приобрел 90% компании Hexway для выхода в новые сегменты рынка решений для безопасной разработки ПО

ГК «Солар», российский провайдер комплексной кибербезопасности, приобрела 90% компании Hexway, развивающей системные решения для безопасной разработки программного обеспечения. Сделка усилит рыночную позицию «Солара» в сегменте защищенной разработки и повысит безопасность проектирования ПО. Hexway благодаря сотрудничеству сможет нарастить экспертизу в высококонкурентной среде и привлечь новых заказчиков. Об этом CNews сообщили представители ГК «Солар».

Согласно данным Росстата, российский рынок ИТ-разработки вырос на 40% в 2024 г. относительно 2023 г., при этом число ИТ-компаний увеличилось на 14%, при этом 95% компаний-разработчиков используют готовые программные компоненты с открытым исходным кодом (Open Source), что ускоряет реализацию проекта, позволяет сократить затраты, но при этом может создавать дополнительные кибер-риски в процессе использования решения в дальнейшем.

Весь российский рынок информбезопасности, включая ИБ-продукты и ИБ-услуги, согласно оценке Б1, может вырасти до порядка 680 млрд руб. к 2030 г., российский рынок ИБ-продуктов, куда в том числе, входят решения для безопасной разработки, в 2024 г. достиг порядка 210 млрд руб. и может составить около 490 млрд руб. к 2030 г. Решения для обеспечения безопасной разработки являются частью сегмента анализа, контроля и реагирования на угрозы ИБ, это второй по величине сегмент рынка продуктов информационной безопасности. По данным Б1, этот сегмент может достичь порядка 42 млрд руб. в 2025 г. и продолжить рост со среднегодовыми темпами на уровне 14%, до порядка 79 млрд руб. к 2030 г.

Hexway создает решения для безопасной разработки ПО, помогая командам оптимизировать процессы, улучшать коммуникацию и повышать защищенность продуктов. Компания предлагает инструменты для комплексной безопасности приложений на всех этапах их создания. Комплекс инструментов Hexway для тестирования на проникновение и выявления уязвимостей в системах (Pentest Suite) и управление безопасностью приложений (Application Security Posture Management или ASPM), позволяют выявлять уязвимости на ранних этапах разработки ПО, минимизируя риски компрометации и сокращая время на исправление ошибок, что не только ускоряет выход продукта на рынок, но и снижает вероятность дорогостоящих инцидентов в дальнейшем.

«Масштабирование бизнеса за счет M&A является одним из наших стратегических приоритетов. «Солар» последовательно расширяет свой продуктовый портфель за счет востребованных на рынке решений в сфере кибербезопасности, обладающих высокой синергетичностью с существующими решениями группы, что позволяет нам укреплять лидирующие позиции на рынке. Партнерство Hexway дает нам возможность не просто быстро запустить новое решение — мы формируем новую логику рынка безопасной разработки, когда быстрый выход продукта сочетается с его глубокой защитой и не несет угроз. Это особенно актуально в условиях роста спроса на цифровые сервисы во всех отраслях экономики, роста рынка ИТ-разработки в России на 40% в 2024 г. и увеличения числа стартапов, работающих с открытыми кодами, что может создавать дополнительные угрозы без комплексного, продуманного подхода к информбезопасности. В рамках сделки мы трансформируем разрозненные технологии сканирования и автоматизации в единый жизненный цикл разработки. Клиенты получают не просто ускорение вывода своих решений на рынок, а фундаментальное преимущество — способность превращать безопасность из затратной статьи в драйвер своей экономической эффективности. Бесплатная версия Hexway всегда была отличительной особенностью и преимуществом этого решения, и теперь «Солар», масштабируя решение, сможет сделать безопасную разработку доступной для еще большего числа команд», — сказал Игорь Хереш, директор по управлению активами и M&A ГК «Солар».

Присоединение к одному из лидеров российского рынка кибербезопасности — новый этап развития для команды Hexway. Партнерство с «Солар» открывает для Hexway доступ к продуктовой и сервисной экосистеме для развития продукта и расширения его географии присутствия на рынке. Совместная работа компаний призвана повысить уровень защищенности приложений как государственных, так и частных компаний.

В результате слияния с Hexway «Солар» планирует вывести на рынок платформу управления безопасностью приложений класса ASOC (Application Security Orchestration and Correlation).

