Fork-Tech и Yandex Cloud стали партнерами в области машинного обучения и продуктовой разработки

Разработчик и интегратор в финтехе Fork-Tech заключил партнерское соглашение с компанией Yandex Cloud. Сотрудничество охватывает два направления: разработку и внедрение ИИ-решений на базе платформы Yandex Cloud AI Studio для корпоративных заказчиков, а также совместное продвижение платформы для продуктовой разработки PWS (Product Web Services) по модели SaaS.

В рамках партнерства платформа PWS первой появится на Yandex Cloud Marketplace. Клиенты могут использовать решение как на облачной платформе Yandex Cloud, так и использовать в собственном цифровом контуре в формате on-premise.

Функциональность PWS (Product Web Services) охватывает все потребности продуктовой команды разработки в области управления и улучшения клиентских ИТ-решений без изменения кода или развертывания новой версии. Это первое решение подобного класса от российского разработчика. Аналогом на международном рынке можно назвать Google Firebase, однако в PWS будут учтены потребности не только фронтенд-, но и бэкенд-разработчиков. Решение Fork-Tech применимо в работе с мобильными приложениями, web-приложениями и бэкэндом, а также поддерживает матрицу доступов и возможность задать окружение для проверки работы новых функций.

«Для запуска любого программного продукта критически важна надежная инфраструктура. Мы создали PWS, фактически заложив фундамент отечественного рынка решений для клиентской разработки. Платформа Yandex Cloud обеспечивает надежную инфраструктурную базу для PWS как сервиса и делает продукт более доступным для команд из сегментов малого и среднего бизнеса. Такие альянсы двигают российский технологический рынок вперед», — отметил Владислав Лаптев, директор по инновациям Fork-Tech.

В рамках партнерства Fork-Tech также будет внедрять ML-сервисы Yandex Cloud в бизнес-процессы заказчиков. Специалисты компании проведут комплексный ИТ-аудит и помогут клиентам разработать ИИ-агентов, в основе которых будут работать сервисы платформы Yandex Cloud AI Studio, такие как YandexGPT. Аналитики Fork-Tech определят зоны, где применение генеративных технологий может дать наибольший эффект, и реализуют эти сценарии на базе генеративных моделей.

«Сотрудничество c Yandex Cloud позволяет создавать качественные совместные продукты, с помощью которых мы сможем решать задачи наших клиентов. Кроме того, соглашение дает нам надежного партнера, который обеспечит доступ к нашим разработкам для большей аудитории», — сказала Кристина Коваленко, генеральный директор Fork-Tech.