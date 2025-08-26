CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Itprotect и VolgaBlob заключили партнерское соглашение

Интегратор в области информационной безопасности Itprotect пополнил свой продуктовый портфель флагманским продуктом VolgaBlob — платформой для обработки и мониторинга данных Smart Monitor.

Решение Smart Monitor обеспечивает зонтичный ИТ-мониторинг, используется для построения SOC/SIEM и анализа бизнес-процессов. Платформа помогает построить отказо- и катастрофоустойчивые, масштабируемые территориально распределенные системы для оперативного выявления и реагирования на события информационной безопасности на всех уровнях бизнеса. Все это актуальные задачи для заказчиков Itprotect — крупных компаний из разных сфер промышленности, финансов, ритейла и других системообразующих отраслей.

Продукт помогает повысить уровень безопасности российского бизнеса и перейти на превентивное реагирование на угрозы. Платформа Smart Monitor уже используется для мониторинга событий ИБ, антифрода, контроля операционной эффективности в крупных российских компаниях из сфер торговли, финансов, промышленности, телекома.

«Рост сложности и скоординированности кибератак требует от бизнеса проактивных подходов к безопасности. Вместе с VolgaBlob мы предлагаем рынку систему, которая обнаруживают угрозы и дает полную картину происходящего в компании. В условиях импортозамещения и ужесточения регуляторных требований такие продукты становятся стратегическим преимуществом для компаний, которые инвестируют в непрерывность бизнеса», — сказал Андрей Горюнов, директор по развитию бизнеса Itprotect.

«Объединив опыт Itprotect в реализации сложных комплексных ИБ-проектов и нашу экспертизу в мониторинге данных, мы сможем предложить нашим клиентам не просто защиту, а мощный инструмент для антихрупкости бизнеса. Вместо пассивной обороны компании получают совершенно новый подход — возможность отслеживать данные и события на всех уровнях компании, оптимизировать процессы. Ведь больше компаний хотят и готовы принимать решения на основе собираемых данных: будь то ИБ, ИТ или бизнес-процессы», — отметил Максим Кириенко, руководитель технического пресейла VolgaBlob.

