iSpring Learn помогла Sela поднять обученность персонала до 89%

Sela, российский fashion-бренд, внедрил платформу корпоративного обучения iSpring Learn. Это позволило создать единую цифровую образовательную среду для более чем 1100 сотрудников в 150 магазинах и внедрить единые стандарты обучения. В результате обученность персонала выросла до 89%, удовлетворенность процессом адаптации достигла 4,7 балла из 5, а компетенции управленцев и администраторов увеличились в среднем на 38%. Об этом CNews сообщили представители iSpring.

Ранее обучение в бренде строилось преимущественно в формате очных тренингов, а обучающие PDF-инструкции хранились в облаке. В условиях быстрого роста и высокой скорости изменений в ритейле такая модель стала недостаточно эффективной. Обновление материалов занимало недели, а отследить прогресс сотрудников было практически невозможно.

После вхождения в состав Melon Fashion Group бренд начал активное обновление процессов, включая обучение персонала. Было принято решение о внедрении платформы, которая могла бы обеспечить централизованное управление процессом, оперативное обновление контента и интеграцию с существующими бизнес-системами.

Протестировав несколько LMS, компания остановилась на платформе iSpring Learn, которая интегрируется с бизнес-приложениями, включая «» и системы видеоконференций, что позволило автоматизировать учет участников тренингов.

«Благодаря iSpring Learn мы можем обновить материалы за минуты и сразу донести изменения до всех магазинов. У нас появилась возможность и говорить с молодыми сотрудниками на их языке, и решать стратегические задачи бизнеса. Для поколения зумеров важна динамика, обратная связь и возможность самостоятельно выбирать траекторию развития. Мы создали систему, где каждый может проявить инициативу, заявить о карьерных амбициях и получить прозрачный маршрут роста», — отметила Любовь Сулима, менеджер по обучению и развитию розничной сети Sela.

Обучение в Sela строится по модели blended learning и охватывает все карьерные этапы: от адаптации новичка до развития управленческих навыков. Сотрудникам доступны курсы, тесты, диалоговые тренажеры и проектные задания, позволяющие закреплять знания через практику. Для будущих менеджеров доступен отдельный раздел «Карьерное развитие» с курсами и заявками на руководящие позиции.

Такой подход помог выстроить систему карьерного роста, комфортную для молодого поколения сотрудников, для которых онлайн-коммуникация привычнее личного обращения. Также выросли компетенции менеджеров и администраторов.

Sela использует iSpring Learn не только как инструмент обучения, но и как платформу для управляемых изменений в компании. В ней оперативно публикуются обновления стандартов, запуск новых сервисов, обучение работе с ассортиментом. В планах – внедрение индивидуальных планов развития, которые позволят еще глубже персонализировать обучение и сделать цифровую экосистему развития персонала полностью встроенной в бизнес-процессы компании.

«Проект с Sela стал яркой иллюстрацией запроса ритейла на современную систему подготовки кадров. Зумеры ценят интерактив, скорость и свободу выбора — все это руководство Sela нашло в нашей платформе iSpring Learn. Sela успешно использует возможности платформы не только для обучения, но и для трансляции корпоративных ценностей, вовлечения персонала и формирования кадрового резерва. Это помогает бизнесу быстрее адаптироваться к изменениям и расти на конкурентном рынке», — сказала Екатерина Бергер, коммерческий директор компании iSpring.

