«Т1 Интеграция» будет продвигать решения «АНТ-ЦС»

«Т1 Интеграция» и «АНТ-ЦС» заключили соглашение о сотрудничестве. В рамках подписанного документа «Т1 Интеграция» займется продвижением и сопровождением продукции «АНТ-ЦС».

«Т1 Интеграция» будет запускать проекты по продвижению и внедрению решений «АНТ-ЦС». Соглашение предусматривает поддержку всех продуктов компании, в частности MES-системы «ИМУС», APS-системы «ОптИМУС» и EAM-системы ИУС ТОиР.

«Партнерство с «Т1 Интеграция» многократно увеличивает потенциал масштабирования и развития решений «АНТ-ЦС» в рамках инициатив по импортозамещению и Индустрии 4.0. Опыт «Т1 Интеграция» и расширение клиентской сети позволит адаптировать их под нужды большего числа предприятий из самых разных отраслей промышленности», — отметил генеральный директор «АНТ-ЦС» Герберт Шопник.

«Т1 Интеграция» включит решения «АНТ-ЦС» в свой портфель продуктов для автоматизации промышленности — это позволит решить целый спектр задач по планированию производства, управлению технологическими процессами, а также цифровизации техобслуживания и ремонта оборудования», — сказала Людмила Игнатова, коммерческий директор «Т1 Интеграция».

