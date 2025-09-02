Исследование «К2Тех»: ритейл и финсектор наращивают ИТ-бюджеты, промышленность экономит

Динамика ИТ-бюджетов различных отраслей демонстрирует разнонаправленные тенденции: в ритейле и банках доминирует рост, тогда как в транспорте и машиностроении значительная доля компаний сохраняет осторожность или сокращает расходы. Таковы результаты исследования «К2Тех». В опросе приняли участие 300 ИT-директоров и их заместителей из компаний с выручкой от 5 млрд руб.

«В условиях высокой ключевой ставки и роста издержек многие компании вынуждены секвестировать затраты на ИТ. Приходится балансировать: что-то заморозить, что-то перевести в OPEX, что-то оптимизировать, – сказал Игорь Зельдец, заместитель генерального директора «K2Тех». – Исследование показало, что самый часто встречающийся вызов для ИТ-директоров, который всегда находится в приоритете при формировании бюджетов – это импортозамещение, его отметили больше половины респондентов. Среди актуальных вызовов также кибербезопасность, дефицит кадров и требования регуляторов. Стремительно растет интерес к теме ИИ, уже сегодня он становится мощным драйвером повышения эффективности бизнеса. Согласно нашему исследованию, у 36% опрошенных компаний есть бюджеты на ИИ и работу с данными».

48% опрошенных компаний финансового сектора увеличили ИТ-бюджеты, ещё треть сохранили их на уровне прошлого года, а 21% сократили. У большинства компаний бюджет является плановым и индексируется до 20% для компенсации инфляции и поддержания продуктов. Импортозамещение и регуляторные требования — ключевой драйвер расходов и роста совокупной стоимости владения (TCO): лицензии и сопровождение дорожают, а нормативные требования ужесточаются. Средства также перераспределяются в более наукоёмкие направления, такие как искусственный интеллект (ИИ).

67% респондентов из ритейла и сектора FMCG увеличили ИТ-бюджеты, только 13% зафиксировали отсутствие изменений, а 20% — снижение. Рост бюджетов связан не столько с инвестициями в новые направления, сколько с вынужденным увеличением затрат из-за удорожания инфраструктуры, логистики и выполнения регуляторных требований. Информационная безопасность является одним из приоритетных направлений, на которые компании выделяют бюджет. При этом отрасль сохраняет стратегический курс на развитие электронной коммерции и обновление инфраструктуры.

В нефтегазовой отрасли ситуация крайне неоднородна: у 30% компаний бюджеты выросли, у других 30% — сократились. В целом преобладает тенденция к осторожности и оптимизации: отрасль находится под давлением макроэкономических факторов, колебаний цен на сырьё, высокой ключевой ставки и санкций. Многие отмечают не «сокращение», а требование более строгого обоснования затрат, перенос неприоритетных задач, жёсткий контроль сверху. Рост зафиксирован у компаний, находящихся в фазе активного развития, например, строящих новые заводы.

«Первый ключевой вектор нашей ИТ-стратегии — базовая автоматизация. Все производственные системы должны работать синхронно, чтобы грамотно планировать работу основных предприятий и вспомогательных бизнесов. Другие приоритеты — искусственный интеллект, цифровое моделирование производств, повышение производительности труда. Рынок страдает не столько от нехватки ИТ-специалистов, сколько от дефицита производственного персонала. Если мы не займёмся автоматизацией рутинных операций и высвобождением людей для более квалифицированной работы, есть риск обеспечения недостаточной эффективности реализации производственной программы», – сказал Евгений Гаранин, вице-президент по цифровизации и информационным технологиям ТВЭЛ (топливный дивизион «Росатома»).

Машиностроение в 2025 г. испытывает системное давление: только 19% компаний увеличили ИТ-бюджеты, а 44% сообщили об их сокращении. Это связано со спадом в отрасли, снижением спроса, например, в строительстве. При этом часть расходов поддерживается на минимально необходимом уровне (поддержка инфраструктуры), а новые проекты либо откладываются, либо переводятся на модель аренды и облачных сервисов, что меняет саму структуру бюджетирования.

В транспорте и логистике динамика бюджетов сильно различается. Половина компаний сохранила бюджеты на прежнем уровне, ещё 19% увеличили, однако значительная часть (31%) их сократила. Бюджеты жёстко привязаны к текущему состоянию бизнеса и внешним условиям, а не к долгосрочной стратегии. Респонденты отмечают рост расходов на информационную безопасность и автоматизацию. Импортозамещение — ключевой драйвер расходов: необходимость закупать российские продукты и оборудование, которые зачастую дороже иностранных аналогов.

При этом компании готовы экономить на апгрейде оборудования и парка техники, операционных расходах и программном обеспечении. В зону риска попадают новые и неприоритетные проекты, включая пилотные и R&D-проекты, бизнес-эффект от которых сложно просчитать.