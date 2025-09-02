Вертикаль вторичной недвижимости в «Циане» возглавил Артур Саркисов

«Циан», российская цифровая платформа для поиска и операций с недвижимостью, сообщила о том, что Артур Саркисов занял позицию General Manager вертикали вторичной недвижимости. На этой должности он будет отвечать за стратегическое развитие и управление ключевым бизнес-направлением «Циана», которое включает продажу на рынке вторичной недвижимости, долгосрочную аренду, а также сегменты загородной и коммерческой недвижимости.

Вторичная недвижимость – крупнейшая вертикаль «Циана», охватывающая большую часть сценариев поиска и сделок для миллионов пользователей по всей стране. В задачи Саркисова войдёт усиление позиций платформы на рынке, развитие новых сервисов и повышение эффективности взаимодействия с клиентами и партнёрами.

Артур Саркисов обладает большим опытом в управлении цифровыми сервисами и электронной коммерции. До перехода в «Циан» занимал пост CEO сервиса доставки продуктов «СберМаркет», где отвечал за общее управление компанией, развитие бизнеса и запуск новых направлений. Ранее занимал позицию директора по региональному развитию в Gett.

Артур Саркисов, General Manager вертикали вторичной недвижимости «Циана», сказал: «Я рад стать частью команды «Циана» и возглавить такое масштабное направление. Вторичная недвижимость – обширный сегмент рынка, и я вижу большой потенциал для роста и внедрения новых решений. Уверен, что мы сделаем сервисы «Циана» ещё более удобными и полезными для пользователей, а также повысим эффективность процессов на рынке недвижимости».