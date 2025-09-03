CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес Кадры
|

«Т1»: высокий спрос на ИТ-специалистов сохранится, и востребованы будут те, кто умеет быстро адаптироваться к трендам рынка

Несмотря на охлаждение ИТ-рынка, в индустрии есть спрос на новых специалистов, и даже на новые ИТ-профессии. Об этом CNews сообщили представители ИТ-холдинга «Т1».

По словам заместителя генерального директора ИТ-холдинга «Т1» по персоналу Екатерины Колесниковой, ИТ-отрасль — самая динамичная и стремительно меняющаяся индустрия в России. Сегодня ИТ-компании ждут от молодых специалистов быстрого погружения в бизнес-процессы и готовности к решению реальных задач. Поэтому «Т1» работает с вузами и участвует в создании образовательных программ для подготовки выпускников, компетенции которых будут соответствовать актуальным запросам бизнеса с первого рабочего дня.

При этом изменение трендов рынка и новые технологии влияют и на необходимые для специалистов навыки. Так, современному разработчику, в первую очередь, важны гибкость и готовность к непрерывному обучению. Спикер отметила, что значительный вклад в развитие кадров вносит как сотрудничество бизнеса с вузами, так и собственные программы обучения и переквалификации от ИТ-компаний.

«Дефицит кадров в ИТ-отрасли по-прежнему сохраняется, при этом борьба за таланты среди компаний начинается уже в школах. Одновременно растет спрос на специалистов с практическим опытом: 64% работодателей указывают на нехватку ИТ-кадров, в первую очередь среднего и высшего уровня. Поэтому важно не только принимать участие в разработке учебных программ вузов, но и давать студентам возможность решать реальные бизнес-задачи индустрии. Реализация собственных образовательных инициатив позволяет выстраивать устойчивую связь между университетами и бизнесом для подготовки востребованных и компетентных профессионалов, а также знакомиться с самыми талантливыми и мотивированными молодыми ребятами, чтобы расширять ИТ-команду холдинга», — сказала Екатерина Колесникова, заместитель генерального директора ИТ-холдинга «Т1» по персоналу.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

CNews — 25 лет лидерства

Бизнес просит у Минцифры отсрочек от армии для физиков и непрофильных ИТ-шников

Борис Павлов, СПАО «Ингосстрах»: Защита файлообмена обусловлена нашей ответственностью перед клиентом

Россияне перестали отличать чат-ботов от людей. Больше половины путают нейросеть с человеком

Без поддержки. Чем опасна виртуализация на базе oVirt

Трамп лишил сотрудников NASA права на забастовки перед ожидаемыми увольнениями

Конференции

IT Elements 2025

Оптимизация цифровой инфраструктуры и ПАК 2025

Технологии искусственного интеллекта
Показать еще

CNewsMarket

S3-хранилище

Подобрать облачное хранилище

От 6,2 коп. за 1 Гб/месяц

CRM

Подобрать CRM-систему для компании

От 1 000 руб./месяц

Colocation

Подобрать ЦОД для размещения ИТ-оборудования

От 815 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

Техника

Самые полезные приложения для владельцев электромобилей: выбор ZOOM

Экономим место: лучшие неттопы и мини-ПК для учебы стоимостью до 50 000 рублей

Обзор HUAWEI MatePad 11,5 (2025) PaperMatte: планшет с защитой зрения для работы и учебы

Показать еще

Наука

Археологи нашли татуированную мумию в Сибири — рисункам на ней 2300 лет

Ученые воссоздали ключевой этап зарождения жизни — они выяснили, как живые клетки возникли из неживой материи

Крошечный метеорит поставил под сомнение хронологию происхождения целой Солнечной системы
Показать еще
IT Elements 2025 IT Elements 2025

erid:

Рекламодатель:

ИНН/ОГРН:

Сайт: