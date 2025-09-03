ВШБ ВШЭ и Axenix объединяют экспертизу для подготовки цифровых специалистов

Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ и компания Axenix подписали соглашение о новом этапе сотрудничества. Партнерство охватывает несколько направлений — участие в управлении образовательными программами, совместную реализацию учебных курсов и развитие современной инфраструктуры для проектной работы студентов. Об этом CNews сообщили представители Axenix.

Руководители и ведущие специалисты Axenix уже входят в состав академических советов двух образовательных программ ВШБ: магистратуры «Стратегический менеджмент: инвестиции и консалтинг» и бакалавриата «Бизнес-информатика». В планах — «Управление цифровым продуктом». Совместная работа позволит актуализировать учебные планы с учетом потребностей отрасли и сформировать современные образовательные треки для подготовки специалистов, востребованных рынком.

Уже в 2025/26 учебном году Axenix полностью реализует дисциплину «Бизнес-аналитика и ИИ» в рамках программы магистратуры, а также курс «Управление требованиями и проектирование информационных систем» на программе «Бизнес-информатика». Занятия будут вести эксперты компании с большим практическим опытом, а студенты смогут поработать с реальными кейсами и получить актуальные профессиональные навыки.

«Высшая школа бизнеса НИУ ВШЭ последовательно следует принципу, согласно которому мы не готовим кадры “для бизнеса”, а создаем образовательные программы “вместе с бизнесом”. Партнерство с Axenix — как раз такой пример. Эксперты компании не просто читают лекции, а входят в академические советы, участвуют в формировании учебных планов, предлагают темы для проектного обучения и работают со студентами над реальными кейсами. Все это позволяет студентам включаться в профессиональную среду еще в процессе обучения и получать навыки, которые востребованы на рынке здесь и сейчас», — сказал Александр Габриелов, заместитель директора Высшей школы бизнеса НИУ ВШЭ.

«Реальный бизнес меняется настолько быстро, что многие образовательные учреждения просто не успевают трансформировать свои учебные программы и методические материалы. В этих условиях инициативы Высшей школы бизнеса по работе с лидерами цифровой индустрии особенно важны. Для нас это партнерство — важный шаг в подготовке будущих руководителей интеллектуального бизнеса, которые в скором будущем смогут создавать сложные технологии для разных отраслей российской экономики и развивать лучшие практики технологического и стратегического консалтинга на высочайшем мировом уровне», — отметила Марина Черепанова, HR-директор Axenix.

Отдельное направление сотрудничества — развитие образовательной инфраструктуры. На территории ВШБ продолжит работу коворкинг Axenix. Пространство, созданное совместно с компанией, расположено на первом этаже корпуса на Шаболовке и полностью оборудовано для индивидуальной и групповой проектной работы. Здесь проходят стратегические сессии, проектные консультации и воркшопы. Коворкинг открыт для студентов и слушателей всех программ ВШБ и уже стал местом, где рождаются совместные образовательные и бизнес-инициативы.