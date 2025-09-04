«Авито» и АНО «Национальные приоритеты» запускают «цифровой мост» для переезда на Дальний Восток

АНО «Национальные приоритеты» и «Авито» запустили совместный проект по развитию кадрового потенциала в рамках Национальной программы социально-экономического развития Дальнего Востока, утвержденной распоряжением Правительства России. Проект призван повысить привлекательность региона для жизни и работы. Новый цифровой сервис, созданный на технологической платформе «Авито», позволяет находить вакансии от работодателей региона и узнавать о государственных мерах поддержки в ДФО. Об этом CNews сообщили представители «Авито».

По данным «Авито Работы», в первом полугодии 2025 г. количество вакансий в Дальневосточном федеральном округе увеличилось на 12%, а средняя предлагаемая зарплата составила 78 273 руб. в месяц. Регион развивается, в частности благодаря государственной и инвестиционной поддержке, планируется строительство крупного участка скоростной автодороги М-12 «Восток» в Сибири и на Дальнем Востоке, развивается цветная металлургия, добыча драгоценных металлов и камней, горнодобывающая промышленность, рыбная, лесная и деревообрабатывающая промышленность, нефте- и газодобыча, машиностроение, туристическая отрасль. По итогам первом полугодия 2025 г. чаще всего компании из ДФО искали: операторов станка (+108%), каменщиков (+102%), электромонтажников (+42%), дорожных рабочих (+38%) и плотников (+27%). Но, несмотря на позитивную динамику соискательской активности, дефицит квалифицированных кадров в регионе сохраняется, что подчеркивает необходимость именно системной работы по информированию и мотивации специалистов к переезду.

Важнейший раздел нового цифрового сервиса — агрегатор актуальных вакансий от работодателей ДФО. Он позволяет соискателям не только узнавать о возможностях трудоустройства, но и сразу откликаться на интересные предложения. В основе портала — информация об актуальных государственных мерах поддержки при переезде в регион: например, о бесплатном гектаре земли, льготной ипотеке и т.д. Все 11 субъектов ДФО, представленные на платформе, предлагают обучение по уникальным специальностям и работу на ведущих предприятиях, бесплатную переподготовку, меры поддержки от государства и работодателей. Это надбавки и районные коэффициенты к заработной плате, дополнительные оплачиваемые дни к отпуску, программы трудоустройства и помощи при переезде.

«Для нас важно не просто соединять соискателей и работодателей, но и создавать смыслы, помогать людям увидеть перспективы там, где страна особенно в них нуждается. Дальний Восток — это территория колоссальных возможностей для профессиональной реализации, и совместный цифровой проект станет наглядным подтверждением. В партнерстве с АНО “Национальные приоритеты” мы объединим ресурсы и усилия, чтобы рассказать миллионам пользователей о преимуществах работы и жизни на Дальнем Востоке, тем самым внося вклад в социально-экономическое развитие макрорегиона», — сказал Влад Федулов, управляющий директор «Авито».

«Дальний Восток – эпицентр крупнейших проектов, амбициозных задач и возможностей для профессиональной реализации. Мы объединяем усилия с «Авито», чтобы создать удобные и доступные инструменты для привлечения на Дальний Восток специалистов всех профилей — от рабочих до высококвалифицированных инженерно-технических кадров. Потребность работодателей макрорегиона в новых сотрудниках до 2026 г. составляет более 100 тыс. человек. При этом зарплаты здесь на 16% выше среднероссийских, а карьерные перспективы — шире. Ведущие предприятия региона предлагают не только конкурентную оплату труда, но и комплексные программы поддержки: от подъемных выплат до профессиональной переподготовки. А государственные инициативы — льготная ипотека, программа «Дальневосточный гектар», развитие инфраструктуры и социокультурной среды — делают переезд на Дальний Восток еще более привлекательным. Вместе с «Авито» мы создаем новые возможности для тех, кто готов строить будущее в динамично развивающемся регионе», — отметила генеральный директор АНО «Национальные приоритеты» София Малявина.