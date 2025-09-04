«Поток Рекрутмент» помог «эВ-групп» повысить эффективность подбора персонала и укрепить HR-бренд

Компания «эВ-групп», входящая в состав ПАО «Интер РАО», внедрила систему «Поток Рекрутмент» от HRtech-компании «Поток» для автоматизации найма сотрудников. Решение позволило сократить рутинные операции, повысить прозрачность процессов и улучшить взаимодействие с кандидатами, что напрямую повлияло на HR-бренд компании. Об этом CNews сообщили представители компании «Поток».

«эВ-групп» — инжиниринговый холдинг, специализирующийся на строительстве, промышленной автоматизации и системной интеграции. В компании работает более 13 тыс. сотрудников, а ежемесячно она нанимает до 800 новых специалистов. В процессе подбора задействованы три ключевые категории кандидатов: рабочие специалисты, инженерно-технический персонал и офисные сотрудники.

Перед HR-командой «эВ-групп» стояли задачи: получать прозрачную аналитику по работе рекрутеров и подразделения в целом; сократить время на рутинные операции (ручное заполнение заявок, рассылку писем, согласий на обработку персональных данных (ПДн)); стандартизировать процесс подбора в масштабах всего холдинга.

Ранее компания использовала несколько систем управления кандидатами (ATS-систем), но они выполняли в основном функцию базы резюме. Большинство процессов — от создания заявок до согласования предложений работы — происходило вручную, что усложняло контроль, снижало скорость найма и мешало измерять эффективность рекрутеров.

Как изменился процесс подбора

После внедрения «Поток Рекрутмента» найм в «эВ-групп» стал более прозрачным и управляемым.

Автоматизированы заявки. Заказчики оформляют и согласуют их во внутренней системе, после чего они автоматически преобразуются в вакансии в «Потоке». Ответственный рекрутер назначается также через API.

Настройка вакансий. Все ключевые параметры (ставки, премии, условия работы) подтягиваются автоматически, что исключает ошибки и дублирование.

Сбор согласий на обработку ПДн полностью переведен в цифровой формат, что соответствует требованиям федерального закона «О персональных данных» N 152-ФЗ.

Автоматизирована анкета кандидата для проверки СБ. Данные сразу поступают в систему, а специалисты управления безопасности получают уведомление без участия рекрутера.

Предложения работы формируются автоматически. Все данные из карточек кандидатов и вакансий подставляются в шаблоны, соответствующие корпоративным стандартам. Это ускоряет процесс и снижает риск ошибок.

Елена Червинская, заместитель генерального директора по персоналу «эВ-групп»: «Мы завершили большой трансформационный проект в области рекрутинга, перейдя от централизованной модели к предоставлению самостоятельности дочерним компаниям в вопросах подбора. «Поток Рекрутмент» идеально встроился в эту новую модель. С одной стороны, он позволяет подразделениям оперативно решать задачи найма, а с другой — обеспечивает единые стандарты для всего холдинга и дает нам четкую аналитику по эффективности. Система гарантирует, что каждый кандидат, в какую бы компанию он ни пришел, получит одинаково качественный опыт. Это и позволяет нам укреплять репутацию целостного и надежного работодателя».

Ключевые результаты внедрения

С 73% до 93% вырос индекс вежливости на HeadHunter — рекрутеры стали отвечать кандидатам быстрее за счет шаблонов писем и интеграции с платформой.

На 100% перенесена база кандидатов из предыдущих ATS.

На 90% сократился ручной ввод данных по вакансиям благодаря открытому API.

В кратчайшие сроки настроена автоматическая отправка заявок, форм управления безопасности и предложений работы в соответствии с корпоративными требованиями.