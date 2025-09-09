Масштабирование высокотехнологичных производств и увеличение количества рабочих мест в ОЭЗ «Технополис Москва»

За все время работы компаний в ОЭЗ «Технополис Москва» создано свыше 27,4 тыс. новых рабочих мест. Об этом сообщил заместитель мэра Москвы по вопросам транспорта и промышленности Максим Ликсутов.

«По поручению Сергея Собянина активно расширяем высокотехнологичные производства и увеличиваем количество специалистов, работающих в столичной промышленности. Благодаря поддержке города и усилиям компаний сейчас в ОЭЗ “Технополис Москва” локализовано производство более 230 инновационных предприятий, на которых сформировано свыше 27,4 тыс. новых рабочих мест. На крупнейших площадках “Печатники”, “Алабушево” и “Руднево” сейчас трудятся почти 18,6 тыс. высокооплачиваемых специалистов», – сказал Максим Ликсутов.

Благодаря развитию деловой среды в ОЭЗ «Технополис Москва» компании могут привлекать большое количество высококвалифицированных специалистов. Например, сотрудники могут воспользоваться площадками для игры в падел-теннис или футбол, а недавно в индустриальном парке «Руднево» была открыта «Техноверанда» – рекреационное пространство на крыше стилобата.

«Лидерами по количеству сформированных рабочих мест за первое полугодие 2025-го стали компании-резиденты, которые активно замещают на рынке импортную продукцию высокотехнологичными товарами в сфере станкоинструментальной промышленности, литий-ионных батарей и фармацевтической отрасли. Например, один из участников фармацевтического кластера ОЭЗ “Технополис Москва” за первые шесть месяцев этого года расширил штат на 210 человек», – отметил министр правительства Москвы, руководитель Департамента инвестиционной и промышленной политики Анатолий Гарбузов.

Компания «РЭНЕРА» в первом полугодии 2025 г. создала 153 рабочих места. В декабре 2024 г. предприятие запустило на площадке «Печатники» опытно-промышленное производство аккумуляторных батарей для автотранспорта. Сейчас резидентом реализуется проект по созданию гигафабрики на площадке ОЭЗ Москвы «Красная Пахра». Здесь будут выпускать тяговые батареи для электротранспорта.

Компания «НПП «Лассард», выпускающая на площадке «Печатники» лазерное оборудование, с начала года открыла 115 рабочих мест. В 2025 г. предприятие получило статус резидента.