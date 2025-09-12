CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Ростелеком» обеспечит полный цикл цифровизации российского ретейла с помощью решений «Астор»

«Ростелеком» приобрел контрольную долю в группе компаний «Астор», участнике рынка автоматизации розничной торговли, одном из разработчиков и поставщиков комплексных решений для автоматизации предприятий ретейла. В решениях «Астор» реализованы отечественные и мировые практики управления товародвижением и розничной сетью, складскими запасами, логистикой, сотрудниками, ассортиментом и ценами, отношениями с клиентами, в том числе с применением передовых технологий машинного обучения и искусственного интеллекта. С 2000 г. команда «Астор» реализовала более 750 проектов, в том числе для ретейлеров России и СНГ. Об этом CNews сообщили представители «Ростелекома».

Цифровая экосистема «Астор» Retail Suite.Global представляет собой комплекс интегрированных ИТ-решений, охватывающих задачи, стоящие перед современными розничными компаниями. Решения экосистемы позволяют обеспечить как базовое управление продажами и омниканальные процессы, так и полную end-to-end автоматизацию розничных бизнес-функций с применением технологий искусственного интеллекта и анализа больших данных.

Ключевым элементом экосистемы выступает ERP-система собственной разработки, спроектированная с учетом специфики розничной отрасли и способная закрывать большинство ключевых потребностей розничных компаний в области управления операционной деятельностью. Ее функциональные возможности масштабируются посредством интеграции специализированных модулей: SCM отвечает за прогнозирование спроса, пополнение и распределение запасов; Loyalty&CRM обеспечивает управление персонализированными программами лояльности и коммуникацией с клиентами; Shelfspace используется для планирования выкладки и контроля исполнения планограмм.

Все модули экосистемы интегрированы с интеллектуальной платформой BigData&AI, включающей в себя библиотеку готовых моделей машинного обучения, обученных на данных реального ретейла. Платформа снижает объем ручной аналитической работы, предоставляя ретейлерам инструменты для прогнозирования, персонализации и оценки эффективности.

Для решения логистических задач в экосистему также входят системы управления складской (WMS) и транспортной (TMS) логистикой, обеспечивающие прозрачность, точность и контроль на всех этапах товародвижения.

Дмитрий Рейдман, директор кластера по развитию цифрового бизнеса «X.Технологии» ПАО «Ростелеком»: «Партнерство с «Астор» является последовательным и логичным шагом по реализации нашей стратегии. Мы ставим перед собой цель расширения портфеля востребованных высокотехнологичных цифровых решений для клиентов в ключевых отраслях российской экономики. Мы уверены, что объединение усилий и технологий «Ростелекома» и компании «Астор» укрепит наши позиции в качестве надежного провайдера цифровых сервисов для ретейла, а также позволит предложить рынку полностью импортозамещенные, интегрированные решения, сочетающие инновации и лучшие мировые практики в автоматизации бизнес-процессов, повышении эффективности и увеличении продаж наших клиентов».

Дмитрий Галактионов, генеральный директор ООО «Астор Тех»: «Наше сотрудничество с «Ростелекомом» станет мощным драйвером для дальнейшего технологического развития нашей компании. Объединяя усилия с лидером рынка цифровых решений, мы сможем реализовать самые смелые проекты и предложить нашим клиентам принципиально новые возможности для автоматизации и оптимизации рабочих процессов».

