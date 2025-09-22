CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Корпорация Роботов», приобрела 51% российского производителя промышленных роботов АО «Эйдос Робототехника»

АО «Корпорация Роботов», развивающее направление робототехники в группе компаний «Элемент» (ГК «Элемент»), приобрело 51% акций российского разработчика и производителя промышленных роботов «Эйдос Робототехника» из Республики Татарстан. Об этом CNews сообщили представители АО «Корпорация Роботов».

«Эйдос Робототехника» специализируется на разработке и производстве промышленных роботов и роботизированных ячеек. Компания обладает квалифицированной командой и зарегистрировала более 20 объектов интеллектуальной собственности на свои уникальные технологии. ПО, разработанное компанией, внесено в реестр Минцифры России, а флагманский робот-манипулятор А12-1450 внесен в реестр Минпромторга России как отечественный продукт, что дает возможность заказчикам получать меры поддержки при его приобретении.

«Эйдос Робототехника» войдет в контур АО «Корпорация Роботов» в качестве ключевого актива по разработке промышленных роботов-манипуляторов и коллаборативных роботов, сохранив команду и менеджмент. Антон Сурьянинов продолжит управление компанией в роли генерального директора и сфокусируется на расширении и доработке портфеля продуктов.

«Мы высоко ценим инженерную команду компании «Эйдос Робототехника» и планируем расширение производства в Республике Татарстан. В фокусе усиление коммерческой функции и масштабирование бизнеса, в том числе за счет включения до конца года в наш контур интегратора. КАМАЗ, с которым ранее АО «Корпорация Роботов» подписало соглашение о партнерстве и совместном развитии промышленных роботов в автомобильной отрасли России, выступит одним из стратегических заказчиков», – сказал генеральный директор АО «Корпорация Роботов», вице-президент по стратегическому развитию ГК «Элемент» Александр Алексеев.

«Сегодня «Эйдос Робототехника» – это профессиональные высококвалифицированные инженеры, высокий уровень инноваций и успешные проекты внедрений в СИБУР, КАМАЗ, «Газпром нефть» и другие компании. Благодаря синергии с АО «Корпорация Роботов» мы усиливаем стратегию, выходим на новые рынки, а также ожидаем рост выручки не менее чем в 2,5 раза», – сказал генеральный директор «Эйдос Робототехника» Антон Сурьянинов.

