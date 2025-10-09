CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

Разделы

Бизнес
|

Arenadata и «АльфаСтрахование» будут совместно развивать направление данных на страховом рынке

Группа Arenadata и «АльфаСтрахование» договорились о стратегическом сотрудничестве. Взаимодействие будет направлено на разработку и внедрение передовых решений для работы с большими данными и построения корпоративных хранилищ.

Ключевыми целями совместной работы станут решение задач инновационного развития, внедрение лучших практик управления данными (Data Governance), поиск новых точек роста и повышение операционной эффективности «АльфаСтрахование».

В рамках достигнутых договорённостей компании планируют обмениваться опытом, проводить совместные консультации и создавать рабочие группы для разработки перспективных направлений. Фокус будет сделан на внедрении технологий, которые повысят скорость и качество аналитики, что критически важно для принятия стратегических решений на быстро меняющемся рынке.

Продукты Arenadata помогают клиентам финансового сектора эффективно работать с большими объёмами данных, обеспечивая их хранение и быструю аналитическую обработку с высокой надёжностью. Благодаря модульной архитектуре и удобному интерфейсу дата-платформу группы легко интегрировать в существующую инфраструктуру, что гарантирует стабильную работу и развитие бизнес-процессов. Это делает Arenadata важным технологическим партнером для финансовых организаций, ориентированных на эффективное управление данными.

Подписаться на новости Короткая ссылка


Другие материалы рубрики

Николай Жаворонков, ИТ-директор «О’кей»: Российским ритейлерам стоило бы поучиться у коллег из Китая

Российскому сисадмину дали 21 год тюрьмы за поддержку магазина в даркнете. Это больше, чем за убийство

CNews — 25 лет лидерства

GitHub стремительно теряет независимость. Microsoft загоняет его сервера в облако Azure и пересаживает сотрудников с мессенджера Slack на Teams

Алина Драпеко, «Антитрикс»: В ближайшие 2–3 года мы ожидаем переход от платформ к экосистемному подходу

Остается месяц до главного ИТ-события года. Успейте зарегистрироваться

Конференции

Low-code и no-code

Цифровая инфраструктура будущего

CNews FORUM 2025: Информационные технологии завтра
Показать еще

CNewsMarket

VPS

Подобрать виртуальный сервер

От 30 руб./месяц

Dedicated

Подобрать выделенный сервер

От 1499 руб./месяц

VDI

Подобрать тариф на аренду виртуальных рабочих мест

От 1 750 руб./месяц

ИТ-безопасность

Подобрать решения для повышения ИТ-безопасности компании

От 684 руб./месяц

Техника

Как создать простые и анимированные стикеры в Telegram: простая инструкция

Темная сторона онлайн-знакомств: чем опасны дейтинг-сервисы

Лучшие умные увлажнители для отопительного сезона 2025: хиты продаж

Показать еще

Наука

Новый вид муравья — первое живое существо, которое клонирует представителей другого вида

Самый древний динозавр с головой-куполом найден торчащим из скалы в пустыне

Мы можем жить в гигантской «космической пустоте» — вот почему Вселенная расширяется так быстро
Показать еще