Деньги важнее всего. Как меняются трудовые ценности работающего человека

Ключевыми факторами выбора работы для россиян являются высокий уровень оплаты труда (59%), адекватность начальства (38%) и стабильность компании (31%). Каждый четвертый в топ-3 факторов назвал перспективы карьерного роста (27%), комфортную психологическую атмосферу (26%) и удобство расположения места работы (24%). Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

В опросе приняли участие представители 1000 компаний и 1600 экономически активных россиян из всех округов страны.

Возможность развиваться в профессиональном плане важна каждому пятому, work-life balance — 16% опрошенных, интересные задачи — 14% респондентов. Для 1 из 8 россиян в приоритете эффективные системы управления, для 1 из 9 — компенсационный пакет. Значительно реже респонденты выбирали такие факторы, как наличие обучения (7%), имидж компании (4%) или корпоративная культура (3%).

Деньги на первом месте как для мужчин, так и для женщин (63 и 56% соответственно). Для представителей сильного пола более важна адекватность начальства (41% против 36% среди россиянок). Женщины же чаще мужчин называли комфортную психологическую атмосферу (33% против 18%) и удобное расположение места работы (26% против 22%).

У россиян разных возрастов — разнонаправленные векторы интереса. Молодежь до 35 лет больше ориентирована на рост: перспективы карьерного (34%) и личностного роста (25%) для них важнее, чем для тех, кто старше. Респонденты 45+ чаще выбирают стабильность компании (36%), комфортную атмосферу (33%), близость работы к дому (30%) в то время как карьерный и личностный рост теряет для них актуальность (15 и 12%).

Уровень дохода сильно влияет на приоритеты. Для людей с заработком от 100 тысяч руб. в месяц высокий уровень оплаты труда критически важен (71%), тогда как для россиян с меньшим доходом его значимость ниже (хотя и для них размер вознаграждения на первом месте). Россияне с зарплатой до 50 тыс. руб. чаще выбирают удобное расположение места работы (34%), а зарабатывающие от 100 тыс. — эффективность систем управления и компенсационный пакет (15 и 14%).

Работодатели сегодня прекрасно осознают доминирование денежного фактора при принятии кандидатом решения о трудоустройстве: если 10 лет назад о значимости высокой зарплаты говорили 69%, то сегодня — 87%. Представители компаний стали чаще отмечать важность общей адекватности руководства (увеличение с 15% в 2015 г. до 33% сейчас) и компенсационного пакета (с 13 до 23%). Подобные тенденции прекрасно коррелируют с изменениями запросов соискателей: адекватность начальства в 2015 г. ценили 27% кандидатов, а сегодня — 38%, интерес к системе С&B также увеличился (с 8 до 11%). Что еще следует учесть компаниям: вырос запрос соискателей на гарантии сохранения жизненного баланса (с 9 до 16%). А вот внимание к наличию возможностей карьерного и личностного роста, а также стабильности компании ослабло: в век стремительной цифровизации и перестройки рынка труда все больше россиян осознает, что их карьерные траектории будут развиваться нелинейно.

***

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 399

Время проведения: 1-7 октября 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет

Размер выборки: 1600 респондентов.