Подработка есть у каждого четвертого имеющего постоянную работу россиянина

Подработка есть у каждого четвертого работающего россиянина. В опросе SuperJob приняли участие 2500 трудоустроенных экономически активных граждан из всех округов страны. Об этом CNews сообщили представители SuperJob.

23% работающих сообщили о наличии подработки. Еще 52% россиян пока не имеют дополнительного источника дохода, но хотели бы найти его. Не интересуются подработками 25% респондентов.

Мужчины несколько чаще женщин имеют подработку (27 и 20% соответственно). Россияне в возрасте от 35 до 45 лет рассказывали о дополнительном месте работы чаще тех, кто старше, и тех, кто моложе (28%).

Доля имеющих подработку увеличивается с ростом уровня доходов опрошенных: 17% среди россиян с зарплатой до 50 тыс. руб. и 23% среди зарабатывающих более 100 тыс.

Среди россиян на удаленке подрабатывающих чуть больше, чем среди тех, кто ходит на работу (27% против 23% соответственно).

6 из 10 внешних совместителей тратят на подработку менее 10 часов в неделю. Еще 23% уделяют дополнительной работе от 10 до 20 часов, а 17% — более 20 часов в неделю. Сегодня удаленные сотрудники тратят на подработку меньше времени: 65% работают до 10 часов в неделю против 59% среди тех, кто ходит в офис. В прошлом году все было наоборот: дистанционные работники тратили времени на дополнительную занятость больше работающих на территории компании. Наиболее вероятными причинами, которые привели к сокращению времени на подработки у россиян на удаленке, является рост нагрузки на основной работе (это косвенно подтверждается тем, что подрабатывают дистанционные работники чуть реже: 29% в 2024 г. и 27% сейчас), а также повышение эффективности труда (автоматизация процессов, в том числе с использованием ИИ).

Что касается финансовой значимости, каждому третьему респонденту подработка приносит менее 10% общего дохода, 38% россиян — от 10 до 30% дохода, каждому шестому — от 30 до 50% дохода, каждому восьмому — более половины дохода. Причем россиянам на удаленке подработка чаще обеспечивает большую долю доходов, чем работающим на территории работодателя.

Место проведения опроса: Россия, все округа

Населенных пунктов: 575

Время проведения: 1-8 октября 2025 г.

Исследуемая совокупность: экономически активное население России старше 18 лет, имеющее основную официальную работу

Размер выборки: 2500 респондентов.