«Страховой Дом ВСК» запустит сервисы на доверенной ОС «Аврора»

«Страховой Дом ВСК» и «Открытая мобильная платформа», разработчик ОС «Аврора», подписали меморандум о стратегическом сотрудничестве в сфере информационных технологий для развития совместных цифровых решений. Документ подписали Ольга Сорокина, член совета директоров «Страхового Дома ВСК», и Константин Земляков, начальник отдела по работе с коммерческими заказчиками «Открытой мобильной платформы».

В рамках соглашения прорабатывается вывод сервисов экосистемы ВСК на отечественную операционную систему «Аврора», разработка и внедрение приложения «Личный кабинет страхователя ВСК» на ОС «Аврора», а также совместная работа над повышением оптимизации интегрированных сервисов для повышения их эффективности, удобства и доступности для конечного пользователя.

Ольга Сорокина, член совета директоров «Страхового Дома ВСК», сказала: «Цифровая трансформация — наш приоритет. ВСК открывает новые горизонты развития на отечественной технологической платформе. Партнерство с ОС «Аврора» позволит расширить доступ к нашим сервисам, повысить качество клиентского опыта и предложить клиентам новые продуктовые решения».

Константин Земляков, начальник отдела по работе с коммерческими заказчиками «Открытой мобильной платформы», отметил: «Экосистема приложений на ОС «Аврора» продолжает активно расширяться. Сотрудничество со «Страховым Домом ВСК» — еще один важный шаг на пути к технологической независимости России. Приложение «Личный кабинет страхователя ВСК» на ОС «Аврора» позволит широкому кругу пользователей доверенных мобильных устройств получить доступ к услугам компании».

ОС «Аврора» — это современная отечественная операционная система для смартфонов и планшетов, разработанная специалистами компании «Открытая мобильная платформа». Предназначена для решения корпоративных задач, цифровой трансформации предприятий и обеспечения информационной безопасности бизнес-процессов.

