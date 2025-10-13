ЦРПТ и «Агропромцифра» договорились о сотрудничестве в сфере кибербезопасности и прослеживаемости продукции АПК

Подписан меморандум о сотрудничестве между ЦРПТ (оператор системы маркировки «Честный знак») и «Агропромышленным центром цифровизации» («Агропромцифра»). Документ направлен на совместную работу в сфере обеспечения информационной безопасности государственных информационных систем и повышения эффективности процессов маркировки и прослеживаемости товаров в агропромышленном комплексе (АПК).

Ключевыми целями сотрудничества станут объединение компетенций для противодействия киберугрозам, организация информационных площадок для обмена успешным опытом, а также проведение совместных мероприятий: конференций, круглых столов и семинаров.

«Развитие цифровой экосистемы АПК требует надежных и технологичных решений. Мы уверены, что интеграция с системой “Честный знак” и обмен лучшими практиками в области кибербезопасности позволят значительно усилить защищенность государственных информационных систем и вывести контроль за оборотом сельскохозяйственной продукции на новый качественный уровень. Это важный шаг к построению прозрачной и технологичной агропродовольственной цепи в стране», – отметила Ольга Чебунина, генеральный директор компании «Агропромцифра».

«Система “Честный знак” является одним из ключевых инструментов цифровизации потребительского рынка и борьбы с нелегальным оборотом. Агропромышленный комплекс – стратегически важная отрасль, где вопросы прослеживаемости и безопасности данных стоят особенно остро. Сотрудничество с “Агропромцифрой” позволит нам объединить экспертизу для создания еще более защищенных и эффективных решений для всех участников рынка АПК», – сказал Александр Демьянов, член совета директоров ЦРПТ.

В рамках меморандума стороны договорились о взаимодействии по нескольким направлениям: проведение совместных мероприятий для обмена компетенциями; информационное взаимодействие, включая обмен аналитическими отчетами и техническими решениями; реализации пилотных проектов и совместных исследований; координации экспертных рабочих групп. Сотрудничество будет осуществляться на принципах конфиденциальности, открытости и добросовестности.