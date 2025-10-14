«Яндекс» запускает новую программу поддержки предпринимателей

«Яндекс» совместно с партнерами помогут малому и среднему бизнесу усилить онлайн-присутствие и привлечь клиентов. Программа рассчитана на компании, которые только начинают развивать свои бизнесы и нуждаются в поддержке продвижения. Об этом CNews сообщили представители «Яндекса».

Программа стартует 14 октября 2025 г., и включает в себя пакет возможностей для развития бизнеса: от инструментов продвижения до сервисов для ежедневного ведения бизнеса: увеличение рекламного бюджета от «Яндекс Рекламы» до трех раз; специальные стартовые условия от сервисов «Яндекса» («Яндекс Пэй», «Яндекс Go для бизнеса», «Яндекс 360 для бизнеса», «Яндекс Доставка», «Маркет для бизнеса», «Яндекс Маркет для продавцов»); партнерские предложения («Точка Банк», МТС Exolve, «Контур», «Рег.решение» от «Рег.ру», YClients).

«Яндекс последовательно поддерживает малый и средний бизнес. Именно предприниматели являются важной составляющей бизнеса в различных отраслях российской экономики и обеспечивают занятость в несколько десятков миллионов человек. С начала 2025 г. мы инвестировали более 1,2 млрд руб. на рекламную поддержку таких компаний. В рамках новой программы мы совместно с партнерами дополнительно инвестируем в этот важный для экономики сектор до 0,5 млрд руб.», — сказал Дмитрий Козликин, директор по привлечению и развитию клиентов бизнес-группы «Поиска и Рекламных технологий».

«Благодаря совместному предложению от «Яндекса» и партнеров, мы повышаем доступность сервисов для региональных бизнесов и даем возможность снизить входной порог для старта предпринимательской деятельности», — сказала Анастасия Тихонова, руководитель стратегического маркетинга бизнес-группы «Поиска и Рекламных технологий».