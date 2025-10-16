CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Лукойл» маркирует смазочные материалы

«Лукойл» успешно запустил систему маркировки «Честный знак» на своих отечественных производствах. Компания внедрила процесс маркировки продукции на производственных линиях и готовой продукции на складах. Об этом CNews сообщили представители «Лукойла».

Маркировке подлежат более 70% продукции компании: моторные и трансмиссионные масла, пластичные смазки, смазочно-охлаждающие жидкости и тормозные жидкости для гидравлических передач, антифризы, стеклоомывающие жидкости.

«Лукойл» еще в 2008 г. внедрил собственную многоуровневую систему защиты канистры от подделки. Введение маркировки «Честного знака» и возможность у каждого покупателя легко и бесплатно проверить подлинность продукции — важный шаг, который даст потребителям дополнительную уверенность при покупке товаров в рознице.

В рамках подготовки к запуску маркировки был разработан проект по внедрению системы «Честный знак», закуплено и установлено оборудование для нанесения стикера с кодом на производственных линиях и на уже произведенную продукцию на складах при производствах и на складах партнеров, разработано программное обеспечение и проведена интеграция в информационные системы компании, организовано обучение.

Сегодня на крышке мелкой и средней тары, в верхней части крупной тары присутствует специальный код, который содержит информацию о производителе, продукте, виде и типе упаковки, сроке годности, соответствии отраслевым стандартам и спецификациям. Также агрегационные этикетки наносятся сбоку на короба и палеты.

