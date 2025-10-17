«Газпром нефть» и Московский инновационный кластер ускорят развитие цифровых сервисов на основе искусственного интеллекта

«Газпром нефть» и фонд «Московский инновационный кластер» (МИК) на форуме «Российская энергетическая неделя» подписали соглашение о стратегическом сотрудничестве в сфере искусственного интеллекта. Ключевое направление партнерства – поиск талантливых разработчиков и поддержка ИТ-стартапов, специализирующихся на технологии генеративного ИИ, предиктивной аналитики и биометрии, компьютерного зрения и робототехники. Лучшие идеи студентов, программистов, инженеров и технологических предпринимателей войдут в цифровую экосистему розничной сети АЗС, позволят повысить эффективность работы топливно-логистической инфраструктуры и обеспечить дополнительный комфорт и скорость обслуживания клиентов.

Отбор перспективных разработок ИТ-стартапов будет осуществляться через платформу Московского инновационного кластера i.Moscow. Команда акселератора «Газпром нефти» StartupDrive обеспечит экспертизу и помощь в тестировании и интеграции новых цифровых решений в производственные процессы и клиентские сервисы, в том числе в мобильные приложения.

Дмитрий Шепельский, директор по региональным продажам «Газпром нефти»:

«Сеть «Газпромнефть» – один из лидеров розничного рынка по внедрению инноваций. Компания в числе первых запустила возможность бесконтактной оплаты топлива и заказа товаров на АЗС через мобильное приложение. Все автозаправочные станции подключены к интеллектуальной системе мониторинга, позволяющей контролировать все производственные процессы в онлайн-режиме. Уже свыше 100 электрозарядных станций «Розетка» ежедневно обслуживают тысячи наших клиентов. Многие эти проекты рождались на уровне идей и были своевременно поддержаны для дальнейшей реализации. Для повышения эффективности работы сети АЗС и расширения клиентских сервисов мы выстраиваем системное взаимодействие с ИТ-командами и стартапами. Благодаря партнерству с Московским инновационным кластером мы ускорим внедрение технологий искусственного интеллекта на АЗС и расширим географию наших разработчиков».

Алексей Парабучев, генеральный директор фонда «Московский инновационный кластер»:

«Партнерство с «Газпром нефтью» – это пример того, как Московский инновационный кластер соединяет передовые технологические решения наших участников с реальными задачами лидеров индустрии. Для столичных стартапов и ИТ-компаний это уникальный шанс не просто заявить о себе, а предложить идеи и интегрировать свои разработки в бизнес-процессы крупнейшей компании, получив бесценный опыт и возможность для повсеместного внедрения в нефтегазовой отрасли».