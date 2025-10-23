CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

МТС и Т2 поделят торговые площади

МТС объявляет о запуске гибридных салонов совместно с оператором Т2. Новый формат позволит оптимизировать операционные затраты на развитие розницы и увеличить эффективность отдельных торговых точек. Первый совместный салон открылся в Кирове, далее, согласно планам, количество таких площадей может увеличиться до 100. Об этом CNews сообщили представители МТС.

Сотрудничество заключается в гибком использовании торговых площадей, при котором один из партнеров освобождает часть пространства своей торговой точки и передает его в аренду второму для открытия собственного полнофункционального салона. Этот формат позволяет достичь значительной экономии за счет сокращения капитальных расходов, традиционно связанных с поиском новых локаций и организацией торговых точек с нуля. Одновременно оба оператора укрепляют свое физическое присутствие в ключевых локациях с высокой проходимостью и большим покупательским потенциалом.

Отбор локаций для совместных салонов проходит по всей России из 600 торговых точек – по 300 с каждой стороны.

«Сотрудничество с T2 позволяет нам гибко управлять площадями и быстро масштабироваться в стратегически важных локациях без дополнительных затрат. В свою очередь от такого партнерства выигрывают и клиенты – это значительно экономит их время и избавляет от необходимости посещения разных торговых точек», – сказал генеральный директор розничной сети МТС Андрей Губанов.

«Открытие совместных салонов с МТС — это не просто оптимизация площадей, это шаг ретейла. Мы переходим от конкуренции к коллаборации, где обе стороны выигрывают: снижаются издержки, растет эффективность, а клиент получает больше возможностей в одном месте. Первый салон в Кирове – это пилот, успешность которого покажет, станет ли гибридная модель новым стандартом в индустрии связи», – сказала заместитель генерального директора по коммерческой деятельности Т2 Ирина Лебедева.

