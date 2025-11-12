CNews Аналитика Конференции Маркет Техника ТВ

«Билайн» и НИУ ВШЭ подписали соглашение о сотрудничестве в сфере комплаенс и права

«ВымпелКом» и Высшая Школа Экономики заключили соглашение о сотрудничестве в сфере комплаенс и права. В подписании приняли участие директор Высшей школы юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ Дмитрий Кузнецов и вице-президент управлению рисками и комплаенсу «ВымпелКом» Рустам Дашаев.

Сотрудничество подразумевает участие «Билайна» в образовательных программах вуза: обучение и оценка студентов, передача опыта и успешных практик, бизнес-игры, стажировки, а также организация совместных конференции, семинаров и прочих профильных мероприятий.

Рустам Дашаев, вице-президент, блок по управлению рисками и комплаенсу в «Билайне», сказал: «Мы в «Билайне» делаем многое для развития комплаенса и этики. Мы понимаем, что очень важно развивать культуру этичного ведения бизнеса, потому что это практический инструмент управления, который влияет в том числе на бизнес-процессы, репутацию и бренд. Мы рады делиться экспертизой с сообществом, считаем это важным, так как мы очень болеем за развитие комплаенс культуры в России. Для нас честь подписать соглашение о партнёрстве, спасибо большое НИУ ВШЭ».

Кузнецов Дмитрий, директор Высшей школы юриспруденции и администрирования НИУ ВШЭ, отметил: «Именно «Билайн» стоял у основания Института комплаенса и этики бизнеса. Первые сотрудники нашего института были руководителями службы комплаенса «Билайна» на самой заре его создания. И мы очень рады, что эта нить не прерывается, мы продолжаем сотрудничать и развивать отрасль вместе».

Партнёры выразили надежду на успешное и эффективное формирование этического стиля ведения бизнеса в стране.

